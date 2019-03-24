خاص لجنة المسابقات لـ في الجول: قمة الزمالك والأهلي دون جمهور.. ومن الطبيعي حضور 30 فردا في المباراة

الأحد، 24 مارس 2019 - 18:17

كتب : بسام أبوبكر

فريقي الأهلي والزمالك قبل اللقاء

شدد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري على إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي دون حضور جماهيري.

وقال عامر حسين: "الشهر الماضي تلقينا خطابا من الأمن يُفيد بإقامة مباراتي القمة بين الزمالك والأهلي في الدور الأول والثاني على ملعب برج العرب وبدون حضور جماهيري".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "ولم نتلق أي خطابات أخرى تُغير من واقع ذلك حتى الآن".

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وتابع "الاجتماع الأمني سيُعقد قبل المباراة ولكن لم يتم إبلاغنا بميعاده حتى الآن".

هل سيقتصر الحضور الجماهيري على 30 فردا لكل فريق؟ يُجيب عامر حسين "حضور 30 فردا لكل فريق في القمة يعد أمرا طبيعيا".

وأوضح "الأفراد هم مجالس الإدارات لـ الأهلي والزمالك إلى جانب المديرين التنفيذين أيضا. القمة لن تكون بحضور جماهيري".

قمة الدوري المصري تنطلق يوم 30 من شهر مارس الجاري على ملعب برج العرب بين الزمالك والأهلي.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 53 نقطة ويليه الأهلي بـ 51 نقطة وكلاهما لعب نفس عدد المباريات.

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