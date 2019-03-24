كرة سلة - سموحة يفوز على الأهلي في ذهاب ربع نهائي بطولة إفريقيا

حقق فريق سموحة لكرة السلة الفوز على الأهلي بنتيجة 91-82 في ذهاب دور الـ8 لبطولة إفريقيا للأندية.

وانتهى الربع الأول خلال المباراة التي أقيمت بصالة استاد القاهرة بتقدم سموحة 24-21 والثاني بنتيجة 37-34 للفريق السكندري.

قبل أن يعود الأهلي وينهي الربع الثالث متقدما بنتيجة 57-53، ثم ينجح سموحة في الفوز بالمباراة.

وتقام مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل في الإسكندرية.

ويحتاج الأهلي للفوز على سموحة مع تعويض فارق النقاط من أجل التأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

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