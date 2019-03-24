تقرير: بسبب صعوبة التعاقد مع دي ليخت.. يوفنتوس يوجه أنظاره صوب نجم دفاع بنفيكا

حول نادي يوفنتوس الإيطالي أنظاره صوب روبن دياس مدافع بنفيكا في محاولات للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن يوفنتوس اعترف بصعوبة التعاقد مع ماتياس دي ليخت نجم دفاع وقائد أياكس أمستردام الهولندي بسبب رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف برشلونة.

لذلك قرر النادي الإيطالي الدخول في سباق التعاقد مع نجم بنفيكا الشاب روبن دياس البالغ من العمر 21 عاما.

وكشفت الصحيفة أن يوفنتوس يعول على خورخي مينديز وكيل اللاعب البرتغالي الشاب، الذي يعمل مع النادي الإيطالي في الكثير من الصفقات وأخرها كان التعاقد مع كريستيانو رونالدو وجواو كانسيلو.

تأتي رغبة يوفنتوس في التعاقد مع روبن دياس ليكون على استعداد لقيادة دفاع السيدة العجوز بسبب تقدم العمر بالثلاثي أندريا بارزالي وجورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي.

ومن المتوقع أن يبدأ المزاد على اللاعب الشاب من 40 مليون يورو.

على جانب آخر ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن يوفنتوس سيجد منافسة شرسة في التعاقد مع دياس بسبب رغبة نادي مانشستر يونايتد في ضم اللاعب الشاب رفقة الثنائي جواو فيليكس مهاجم بنفيكا وبرونو فرنانديز مدافع سبورتنج لشبونة.

ولا يزال مانشستر يونايتد يبحث عن تدعيم دفاعه بقوة في الموسم المقبل للمنافسة في جميع البطولات.

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