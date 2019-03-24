تقرير إيطالي: أرسنال وتشيلسي يتنافسان لضم باريلا.. ورئيس كالياري: "المزاد بدأ على اللاعب"

فتح توماسو جوليني رئيس نادي كالياري الإيطالي المزاد على بيع نجم فريقه نيكولو باريلا لاعب الوسط الذي يقدم مستوى مميز في الموسم الحالي.

وانضم لاعب الارتكاز لصفوف منتخب إيطاليا خلال فترة التوقف الدولي الجارية وشارك أمام فنلندا وسجل هدفا.

وتزعم صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن ناديا تشيلسي وأرسنال دخلا في سباق للتعاقد مع باريلا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت أن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يرى في لاعب الارتكاز الإيطالي الشاب ما يريده لتدعيم صفوفه.

الأمر نفسه بالنسبة للإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الذي وضع باريلا على رأس قائمة المطلوبين في البلوز.

من جانبه قال رئيس كالياري في تصريحات نقلتها صحيفة "جازيتا ديلو سبورت": "حرب المفاوضات بدأت للتو للتعاقد مع باريلا".

وكشف "باريلا لم يكن قريبا من الرحيل في يناير الماضي، ولكن لا أستطيع إنكار اهتمام نابولي بضمه في الفترة الماضية".

وواصل "كذلك أراد ماوريسيو ساري ضمه لصفوف تشيلسي، ولكن بالنسبة لانتقاله إلى إنتر لم تكن سوى دردشة فقط والأمر لم يرتقي إلى أكثر من ذلك".

وأتم تصريحاته "سعر باريلا حاليا يترواح ما بين 39 إلى 43 مليون جنيه إسترليني، ولكن بعد مستواه الأخير قد يرتفع لأكثر من ذلك".

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