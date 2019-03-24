كرة يد - الأهلي ينهي إجراءات التعاقد مع الروسي ألكسندر سيمكوف.. وينتظر البطاقة الدولية

الأحد، 24 مارس 2019 - 18:32

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - كرة يد

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب كرة اليد، الروسي ألكسندر سيمكوف ليعزز صفوف الفريق خلال مباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك.

ويتبقى للأهلي خطوة واحدة فقط ليتم قيد اللاعب رسميا ضمن صفوف فريق كرة اليد، وهي موافقة الاتحاد الدولي وتحويل بطاقة اللاعب عبر النظام الإلكتروني للصفقات بسبب عدم عمل الاتحاد الدولي خلال السبت وهو يوم العطلة الرسمية.

وينتظر الأهلي إلى غدا الأحد ليخاطب الاتحاد الدولي لكرة اليد للحصول على بطاقة اللاعب وقيده في قائمة الفريق استعدادا للمباراة.

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ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم 4 أبريل المقبل في المغرب بلقاء السوبر الإفريقي.

ويتأهل الفائز من الأهلي والزمالك في مباراة السوبر الإفريقي إلى كأس العالم للأندية في السعودية.

وكان الزمالك تعاقد مع التونسي أسامة بوغانمي لاعب الترجي لدعم صفوفه خلال مباراة سوبر إفريقيا لكرة اليد ضد الأهلي.

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