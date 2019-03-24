مران الزمالك – راحة لـ النقاز وغياب عبد الله جمعة لظروف خاصة.. ورسالة من جروس قبل القمة

فضل الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس من إراحة حمدي النقاز ظهير الفريق من خوض التدريبات الجماعية لـ الزمالك اليوم الأحد.

وخاض النقاز تدريبات بدنية في صالة الجيم وذلك بعد إصابة في العضلة الأمامية أمام المقاولون العرب.

وأطمئن كريستيان جروس على حالة حمدي النقاز من أسامة محمد طبيب الفريق الذي أكد أن "الإصابة طفيفة" ولكن جروس فضل منح النقاز لراحة من التدريبات الجماعية.

كما حصل عبد الله جمعة على إذن من الجهاز الفني بعدم المشاركة في التدريبات.

ويأتي غياب عبد الله جمعة بسبب "ظروف خاصة به" ليوافق جروس على طلب اللاعب الذي غادر مقر النادي.

وبدأ جروس مران الزمالك بعقد جلسة مع اللاعبين للتأكيد لهم أن مباراة الأهلي هي محطة للوصول للقب الدوري.

وطالب جروس من لاعبي الزمالك عدم التفكير في النتائج السابقة لـ الفريق والتركيز فقط على الانتصار أمام الأهلي".

وشهد مران الزمالك تدريبات على مدى التحكم بالكرة أثناء الركض لكل لاعب في وسط الملعب، إلى جانب تركيز خاص على زيادة دقة التسديدات على المرمى.

ووضع جروس مرمى صغير في منتصف الملعب آخر أقل منه، بهدف زيادة الدقة في التصويبات لكل لاعب.

وشهدت التدريبات غياب الثلاثي الدولي طارق حامد ومحمود علاء ومحمود عبد الرحيم "جنش" إلى جانب الثنائي فرجاني ساسي وخالد بوطيب وثنائي المنتخب الأوليمبي عمر صلاح ومحمد عبد السلام.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في الـ 30 من شهر مارس الحالي في قمة منتظرة في الدوري المصري.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 53 نقطة ويليه الأهلي بـ 51 نقطة وكلاهما لعب نفس عدد المباريات.

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