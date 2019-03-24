أومتيتي: خاطرت للمشاركة في كأس العالم.. وسأكون سعيدا إذا انضم جريزمان لبرشلونة ولكن

اعترف صامويل أومتيتي مدافع برشلونة ومنتخب فرنسا بعدم جاهزيته بنسبة 100% قبل انطلاق منافسات كأس العالم في روسيا 2018.

وقال أومتيتي: "نعم، لقد خاطرت بإصابتي في الركبة من أجل المشاركة في كأس العالم".

وأضاف في حواره مع شاشة tf1 الفرنسية "كأس العالم يستحق تلك المخاطرة. هي مسابقة تُقام كل 4 سنوات ولذلك خاطرت بإصابتي".

وواصل "المخاطرة جعلت بداية موسمي مع برشلونة مُعقدة ولكنني لست نادما على الإطلاق عما فعلته".

وتابع "الآن أنا في حالة جيدة جدا. أشعر بتحسن شديد مع كل مشاركة لي وأرغب في استعادة كامل لياقتي بعد الشهور الصعبة الماضية".

وشدد المدافع صاحب الـ 25 عاما "أنا جاهز للمشاركة أمام أيسلندا وأحتاج للعب ولكن الخيار الأول لـ المدرب".

وأشار "إذا قرر المدرب إشراكي في المباراة، فسأقاتل وأسعى للنجاح دائما. القرار عائد لديشامب وأنا احترمه للغاية".

ولعب أومتيتي 6 مباريات من أصل 7 لـ فرنسا في كأس العالم، نجح في تسجيل هدف قيادة الديوك لعبور عقبة بلجيكا في نصف نهائي المونديال.

ورفع أومتيتي مع فرنسا لقب كأس العالم 2018 بعد اكتساح كرواتيا 4-2 في النهائي.

وتطرق أومتيتي للحديث عن جريزمان وإمكانية انضمامه لـ برشلونة، قائلا: "هل سأكون سعيدا إذا انضم جريزمان لـ برشلونة؟ نعم بكل تأكيد سأكون كذلك".

واستمر "هل سيكون جريزمان مفيدا لـ برشلونة؟ نعم بكل تأكيد. هل تحدثت مع جريزمان بخصوص انضمامه لـ برشلونة؟ لا".

وأوضح "بكل تأكيد لم أتحدث مع جريزمان عن الانضمام لـ برشلونة. أعرف جيدا أنه يشعر بسعادة كبيرة مع أتليتكو مدريد ويقدم أداءً مميزا للغاية".

وأتم "جريزمان سعيد في أتليتكو على الرغم من إنه يقدر على اللعب في أي مكان في العالم ولكن الشيء الأهم هو أنه يشعر بالسعادة".

على مستوى برشلونة، لعب أومتيتي 10 مباريات فقط هذا الموسم في كل المسابقات بسبب الإصابة.

ويمتد عقد أومتيتي مع برشلونة لـ 2023 وذلك بعد انضمامه للفريق الكتالوني قادما من ليون في 2016.

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