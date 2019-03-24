خاص كرة يد - بوغانمي لـ في الجول: سعيد بالانضمام للزمالك وأسعى للسوبر.. حسن أخطر لاعبي الأهلي

الأحد، 24 مارس 2019 - 15:32

كتب : أحمد شوقي

أسامة بوغانمي - كرة يد

أعرب التونسي أسامة بوغانمي لاعب الترجي الرياضي لكرة اليد عن سعادته بالانضمام إلى الزمالك في لقاء السوبر الإفريقي وتمنى الفوز باللقب.

وكشف بوغانمي عن اتفاق الزمالك معه للانضمام في لقاء السوبر الإفريقي بعد الاتفاق مع إدارة الفريق التونسي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم 4 أبريل المقبل في المغرب بلقاء السوبر الإفريقي.

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وقال بوغانمي في تصريحات لـ FilGoal.com: "سعيد بالانضمام لفريق كبير مثل الزمالك، وأتمنى التتويج معه بلقب السوبر الإفريقي".

وعن اللاعب الأفضل من وجهة نظره في الزمالك أجاب مازحا "سؤال صعب جدا تحديد لاعب واحد".

وتابع "لكن إذا كان لي اختيار لاعب فهو بالتأكيد أحمد الأحمر".

وعن مواجهة الأهلي وأخطر لاعبيه أوضح بوغانمي "أعتقد أن إسلام حسن هو الأخطر في الفريق، فهو العقل المدبر للأهلي".

وبالحديث عن انضمامه للزمالك قال بوغانمي "أسافر المغرب يوم 1 أبريل وانضم إلى الزمالك هناك".

ويلعب بوغانمي عقب نهاية مباراة السوبر الإفريقي مع الترجي التونسي في بطولة كأس الكؤوس والتي يشارك بها الأهلي وسموحة من مصر.

ويتأهل الفائز من الأهلي والزمالك في مباراة السوبر الإفريقي إلى كأس العالم للأندية في السعودية.

ووجه بوغانمي رسالة لجماهير الزمالك عبر FilGoal.com "يشرفني أكون مع نادي كبير مثل الزمالك ويشرفني كل الحب من الجمهور الذي تواصل معي بعد أنباء انضمامي".

وأتم حديثه "إن شاء الله أكون في مستوى الثقة التي منحني إياها النادي والجمهور وتكلل بالتتويج بالسوبر".

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