وصف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك بـ"الأوروبي من التصنيف الأول".

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم السبت المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب.

وقال عبد الفتاح لـFilGoal.com: "طاقم التحكيم الذي سيدير قمة الأهلي والزمالك سيكون من حكام الصفوة والتصنيف الأول في أوروبا".

وأوضح "خاطبنا أكثر من دولة أوروبية منها إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا، وكل دولة منهم تمتلك قضاة ملاعب مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في أوروبا كلها".

وأتم "اختيار طاقم التحكيم سيكون بعناية فائقة بسبب أهمية المباراة، وبالتالي أضمن كفاءته في الملعب".

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