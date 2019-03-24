حارس أُحد عن احتفاله أمام الهلال: إنها حركة الدودة.. ابحثوا عنها في "يوتيوب"

الأحد، 24 مارس 2019 - 00:41

كتب : FilGoal

عبد الله العويشير - أحد

نفى عبد الله العويشير حارس مرمى نادي أحد، أي نية لاستفزاز جماهير الهلال باحتفاله بعد المباراة.

أحد الذي يصارع للبقاء في الدوري السعودي، فرض التعادل على الهلال المتصدر دون أهداف، وأشعل المسابقة. (طالع التفاصيل)

وبعد المباراة، شغَل العويشير الرأي العام باحتفال استفز جماهير الهلال ودفعهم حتى إلى إلقاء الأحذية عليه.

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ليرد العويشير بعد المباراة: "الجمهور قام بسبي وأنا رددت عليهم وقلت لهم: (على راسي)".

وأضاف في حديثه لمحطة السعودية الرياضية: "المنتمون للهلال اعتقدوا أنني أستفز الجماهير، ولكن هذا ليس من أخلاق عبد الله".

مستدركا: "أعتذر لهم إن شعروا بأي غضب أو أنني تعمدت الأمر".

وشرح العويشير احتفاله الغريب: "هذه اسمها حركة الدودة، ابحثوا عنها في يوتيوب، نفّذتها في السابق".

وواصل: "لو فاز الهلال لاحتفلوا ولن يلومهم أحد".

واختتم: "قدّمنا مباراة قتالية اليوم، أشكر اللاعبين الذين كانوا سدا منيعا. هذه النقطة ستساعدنا على الهروب من مناطق الهبوط".

الهلال رفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين فقط عن مطارده النصر.

فيما رفع أحد رصيده إلى 15 نقطة في المركز 16 -الأخير-.

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