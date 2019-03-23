بالفيديو – جواهر إيطاليا تتلألأ في بداية التصفيات وتنصر الأتزوري على فنلندا

السبت، 23 مارس 2019 - 23:46

كتب : FilGoal

إيطاليا - كين - نيكولو باريلا

نجح المنتخب الإيطالي في الانتصار على ملعبه ووسط جماهيره على منتخب فنلندا بهدفين مقابل لا شيء في بداية مرحلة التصفيات الأوروبية المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

الجواهر الشابة المنتظرة تألقت في انتصار إيطاليا. هنا نتحدث عن الثنائي نيكولو باريلا و مويس كين.

باريلا لاعب وسط كالياري صاحب الـ 22 عاما افتتح أهداف منتخب بلاده في الدقيقة السابعة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليكتب هدفه الأول بقميص المنتخب.

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في الشوط الثاني، جاء الدور على مويس كين لاعب يوفنتوس صاحب الـ 19 عاما ليسجل هو الآخر أولى أهدافه مع المنتخب من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وأصبح مويس كين هو ثاني أصغر لاعب يُسجل بقميص الأتزوري بعد برونو نيكولي في 1958 الذي سجل وهو في عمر الـ 18 عاما.

وحافظ المنتخب الإيطالي على سجله المميز على ملعبه ووسط جماهيره في مباريات التصفيات، سواء المؤهلة لأمم أوروبا أو كأس العالم.

آخر خسارة لمنتخب إيطاليا على ملعبه في مباراة تصفيات (أوروبا أو كأس العالم) كانت في سبتمبر من عام 1999 وقتها خسر المنتخب أمام الدنمارك 3-2.

ومنذ هذا التاريخ ولعب المنتخب الإيطالي 45 مباراة على ملعبه، ولم يخسر في أي مرة. فاز 36 مرة وتعادل 9 مرات.

ليستمر السجل الإيطالي الرائع بانتصار أول في الجولة الأولى من التصفيات.

وفي إطار نفس المجموعة الأخيرة، انتصر منتخب اليونان على مستضيفه منتخب ليشتنشتاين بثنائية مقابل لا شيء.

بينما فاز منتخب البوسنة والهرسك على منتخب أرمينيا بثنائية مقابل هدف.

رادي كرونيتش و ديني ميلوسيفيتش سجلا لـ البوسنة بينما جاء هدف أرمينيا الوحيد من ميختاريان من علامة الجزاء.

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