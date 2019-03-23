إثارة جنونية قبل القمة أمام النصر.. الـVar يلغي انتصار الهلال والفارق يتقلص لنقطتين

إثارة جنونية ولا أروع في الدوري السعودي قبل الموقعة المنتظرة بين الهلال والنصر، والسبب ما فعله فريق أحد.

أُحد يُجبر الهلال على التعادل دون أهداف في الجولة الـ 24 من الدوري السعودي.

الهلال سجل بالفعل في الوقت القاتل من المباراة عن طريق جوناثان سوريانو من تسديدة متقنة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 91.

احتفالية جنونية نشبت في ملعب المباراة بعد هدف سوريانو الذي كان سيكتب انتصار الهلال، ولكن فجأة توقف كل شيء وذهب الحكم لمراجعة لقطة الهدف بتقنية الفيديو VAR.

وأظهرت تقنية الفيديو خروج الكرة لرمية تماس لـ الهلال قبل أن يُشتتها المدافع وتصل للاعب الهلال الذي بدوره مرر لـ سوريانو وأحرز الهدف.

ليقرر الحكم إلغاء الهدف واحتساب رمية تماس لـ الهلال وسط صدمة وحسرة كل من في الملعب.

ولم تفلح محاولات الهلال في إدراك الانتصار، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ووصل الهلال للنقطة 57 ليبقى في صدارة الدوري، ولكن الفارق مع الوصيف النصر أصبح نقطتين فقط.

هل تعلم ما هي المباراة المقبلة لـ الهلال؟ نعم، مثل ما قُلت عزيزي القارئ.

الهلال سيحل ضيفا على النصر يوم الجمعة المقبل في قمة نارية منتظرة ضمن الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.

إذا انتصر النصر، سيتصدر الدوري، بينما التعادل أو انتصار الهلال، سيُبقي الأخير على الصدارة.

واستفز عبدالله العويشير حارس مرمى أُحد والنصر السابق جماهير الهلال عقب المباراة باحتفالية مثيرة للجدل.

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