خاص خبر في الجول – الزمالك يسدد 6 ملايين جنيه ضمن مستحقات ماريتيمو وأجوجو

السبت، 23 مارس 2019 - 20:07

كتب : أحمد شوقي

الاهلى الزمالك اجوجو بوجلبان

سدد مجلس إدارة الزمالك 6 ملايين جنيه من ضمن قيمة المستحقات المتأخرة لنادي ماريتيمو البرتغالي ولاعبه السابق جونيور أجوجو.

وكان الزمالك نجح في وقت سابق في الاتفاق مع ماريتيمو على جدولة مستحقات النادي البرتغالي المتأخرة من أموال صفقة عودة محمد إبراهيم للقلعة البيضاء.

كما نجح الزمالك في إقناع مهاجمه السابق أجوجو بجدولة مستحقاته هو الآخر، والتي اشتكى النادي الأبيض بسببها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وكشف مصدر من داخل الزمالك لـFilGoal.com عن أن النادي سدد 6 ملايين جنيه قيمة القسطين المستحقين لماريتيمو وأجوجو.

يذكر أن الزمالك واجه تهديدا من الاتحاد الدولي بخصم نقاط من رصيده في الدوري، قبل أن ينجح في إقناع النادي البرتغالي والمهاجم الغاني بجدولة المستحقات المتأخرة.

الزمالك أجوجو ماريتيمو

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