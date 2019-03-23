بالفيديو – باكيتا يكرّم الرقم 10.. وبنما تجبر البرازيل على تعادل تاريخي

حقق منتخب بنما تعادلا تاريخيا أمام البرازيل، بهدف لكل طرف، في مباراة ودية على استاد دراجاو بالبرتغال.

لوكاس باكيتا سجّل هدف البرازيل، بينما أدرك أدولفو ماتشادو هدف بلاده التاريخي.

أهمية التعادل لمنتخب بنما تأتي من حقيقة أن المنتخب الأمريكي الشمالي الصغير خسر كل مواجهاته السابقة أمام البرازيل.

البرازيل واجهت بنما تاريخيًا 5 مرات، وفازت فيها جميعًا، مسجلة 19 هدفا، دون أن تهتز شباكها.. حتى جاءت مواجهة 23 مارس 2019 التاريخية.

لوكاس باكيتا لعب مباراته الدولية الثالثة بقميص البرازيل، وافتتح التسجيل في الدقيقة 32، ليكرّم الرقم 10 الذي حمله على قميصه في غياب القائد نيمار للإصابة واكتفائه بالمتابعة من المدرجات.

بينما سجّل ماتشادو هدف بنما التاريخي الأول على الإطلاق لبلاده في شباك راقصي السامبا.

بنما تأهلت إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة تاريخها في نسخة روسيا الماضية، واحتلت المركز 32 –الأخير-.

فيما تستعد البرازيل لخوض منافسات كوبا أمريكا 2019 الصيف المقبل على أراضيها، إذ تتواجد في المجموعة الأولى رفقة بوليفيا وفنزويلا وبيرو.

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