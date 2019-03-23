أُحد السعودي أعلن فسخ تعاقده مع مهاجم الفريق أحمد جمعة، واللاعب يوضح حقيقة إصابته بالرباط الصليبي.

أحمد جمعة النادي : أحد أحد

محمد العلوي المشرف العام على الكرة في أحد قال لصحيفة "الرياضية" السعودية إن إصابة جمعة بقطع في الرباط الصليبي ستجعله يغيب لنهاية الموسم الجاري.

واللاعب قال لـFilGoal.com: "إصابتي في الغضروف وليست قطع في الرباط الصليبي. سأغيب عن الملاعب من شهر لشهر ونصف".

وأضاف "بسبب الإصابة لن استطيع الانضمام لفريق آخر خلال الوقت الحالي. سأنتظر حتى نهاية الموسم ومن ثم أعود إلى المصري".

وعن موقف نادي أحد من علاجه، أوضح باقتضاب "النادي لم يلتزم بعلاجي".

وكان أحمد جمعة انضم إلى صفوف أحد في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف المصري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وشارك أحمد جمعة مع أحد في ست مباريات منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل خلالهم هدفا وحيدا فقط ولم يصنع.

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