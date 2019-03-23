ملف - كل ما قاله لاسارتي.. عن مفاجأة جريزمان والتعلم من جوزيه وموقف لاعبيه

حوار مطول ورائع كشف فيه الأوروجوياني عن الكثير من الخبايا والمواقف والمفاجآت. مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتحدث عن العديد من الأمور.

لاسارتي أجرى مقابلة مع قناة ناديه وفيها تحدث عن مفاجأة لاعبه الأسبق أنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد، السعيدة، ورغبته في التعلم من المدرب الأيقوني للفريق الأحمر مانويل جوزيه.

ليس ذلك فقط، مارتين كشف عن نظرته للعديد من لاعبيه مثل حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي وعمرو السولية وغيرهم.

وكل الآتي على لسانه في المقابلة التي أجراها مساء يوم الجمعة.

مفاوضات الأهلي واللعب على المركز الأول

"في البداية، تحدث أحد الوكلاء مع زميل لي بخصوص رغبة الأهلي في التعاقد معي".

"عندما علمنا بأن فريق معين مثل الأهلي يطلب التعاقد معي، استمرينا في المفاوضات ووصلنا إلى اتفاق نهائي".

"درست بعض الأمور عن الفريق وذهبنا في زيارة استكشافية وفي النهاية تمت المفاوضات".

هل كان يعرف اسم الأهلي قبل بداية المفاوضات؟ "عندما يبحث أي شخص في الانترنت عن أهم فرق كرة القدم حول العالم، سيجد اسم الأهلي".

"الأهلي أحد أهم 10 أندية في العالم. ليس من الصعب على الإطلاق اكتشاف اسم الأهلي وقيمته".

هل لعب الأهلي دائما على المركز الأول يُشكل الضغط عليك؟ "لا أرى ذلك يعد ضغطا علي، بل هو جزء من لعبة كرة القدم".

"عندما انتصر في أي مباراة أكون سعيدا للغاية، وعندما أخسر أكون حزينا. أتمنى السعادة دائما وأبدا ولذلك أسعى للفوز في كل المباريات".

"أعرف جيدا أن الانتصار لا يحدث دائما، ولكنه هدف أسعى لتحقيقه، ولذلك لا أشعر بأي ضغوط حول ذلك".

ضغوطات الشحات وسوء حظ رمضان

"أعتقد أن الشحات يُعاني من حِمل وضغط شديد للغاية. اللعب لناد كبير ليس سهلا على أي لاعب أو على أي مدرب أيضا".

"ولكن الشحات أظهر في المباراة الأخيرة – أمام الساورة – موهبته. أنا أثق تماما في قدراته وأنه سيساعدنا كثيرا في المباريات المقبلة".

"وجود مجموعة مميزة من اللاعبين يكون أمرا مهما للغاية لأي فريق. وفي بعض الوقت وجودهم كان مهما للغاية لنا ليس بسبب مستواهم فقط، بل لأننا كنا نُعاني من النقص العددي".

"المجموعة التي جاءت (صفقات يناير) فادتنا كثيرا ومازال أمامهم الكثير لإعطائه لنا".

"رمضان (صبحي) عان من سوء حظ لفترة ثم لعب بشكل جيد جدا ونجح في التسجيل وبعد ذلك تعرض لإصابة. هو لم يصل لمستواه الكامل حتى الآن ولكنه يلعب بجدية كبيرة وظهر بشكل مميز في آخر مباراة".

"نرغب في أن نكون فريقا قويا من الجانب التكتيكي والدفاعي ومن الصعب هزيمته ويُنفذ الهجمات بشكل دقيق ويحولها لأهداف. هذا هو ما نرغب في تحقيقه. في بعض المباريات نفعل ذلك بنجاح، وفي مباريات أخرى تكون الأمور أصعب، ولكن تلك هي كرة القدم".

"(كريم) نيدفيد يعد لاعبا مهما للغاية بالنسبة لنا. هو يمتلك شخصية قوية ويكون جاهزا دائما ويُقاتل من أجل الأهلي".

"في إحدى المباريات جلس نيدفيد على مقاعد البدلاء ولم يُعلق على ذلك على الإطلاق. هو يفهم دوره جيدا وانتظر وقته واستفاد من الفرصة التي حصل عليها. هو لاعب مهم جدا".

"تحول كريم نيدفيد يعد أمرا طبيعيا لأن تلك هي كرة القدم. قد تمر بفترة سيئة وبعدها بأسبوع أو بفترة أطول، تمر بمرحلة جيدة. تلك هي كرة القدم. نيدفيد استفاد من الفرصة التي حصل عليها".

أزمة الدفاع.. وأزمة فتحي وسليمان

(هل يُعاني الأهلي من أزمة في الدفاع؟) ليُجيب "لا. الأهلي لا يعاني من أزمة دفاعية وكل ما نحتاجه فقط هو تطوير أداء اللاعبين".

وعدد "سعد سمير قدم مباراة عظيمة أمام الساورة، ولكنه للأسف عان من بعض الآلام في قدمه في نهاية المباراة. أيمن أشرف يقدم أداءً جيدا. رامي ربيعة غاب لفترة طويلة والآن بدأ العودة والدخول في أجواء المباريات. ياسر إبراهيم لعب بجدية كبيرة وانسجم مع الفريق. المجموعة كلها رائعة".

وعن تطور محمد هاني، قال لاسارتي "لابد أن ندعم الشباب دائما ونعطيهم الثقة في أنفسهم. هذا ما يحتاجونه وأنا سعيد للغاية بتجاوب محمد هاني وتجاوب مجموعة الشباب. هم يكتسبون الخبرة سريعا وعليهم مواصلة العمل والاستفادة من الملاحظات الدائمة التي نُعطيها لهم".

وتعجب لاسارتي من "يوجد أقاويل عن وجود أزمة بينك وبين أحمد فتحي ووليد سليمان"، قائلا: "كيف يقولون ذلك؟".

وشرح "وليد سليمان كان مصابا من الأساس، فكيف يقولون بوجود أزمة؟ نفس الحال بالنسبة لأحمد فتحي".

وأشار "محمد هاني في مستوى جيد جدا وانضم للمنتخب، ونحن نُعطي الثقة للاعبين".

ويقول "أتمنى أن أشرك جميع اللاعبين. أن ألعب بـ أزارو ومروان محسن وناصر ماهر وصلاح محسن ووليد سليمان، ولكن في نفس الوقت، لا يمكن فعل ذلك. نحن نختار الوقت الأفضل لكل لاعب".

وقال "وليد سليمان يتدرب في الوقت الحالي ونحن نحتاجه بكل تأكيد. أحمد فتحي من اللاعبين المهمين للغاية لنا. فقط عليه الانتظار للعب، وهذا للجميع وليس لـ فتحي فقط".

عمرو السولية وصالح جمعة

"عندما جئت إلى مصر كنت أشاهد إحدى مباريات الأهلي وتقابلت مع أجيري مدرب المنتخب وتحدث معي عن السولية".

"أجيري تحدث معي بشكل جيد جدا عن السولية وعن طريقة لعبه وأنه مُعجب بشدة بما يقدمه.. السولية لاعب مهم للغاية وأجيري مُعجب به كثيرا".

وعن صالح جمعة، قال لاسارتي "منذ قدوم صالح جمعة وهو يبذل جهدا كبيرا للغاية. والآن فقط هو ينتظر الفرصة".

وكشف "تحدثت مع صالح جمعة وأخبرته بأنه سيحصل على فرصته ولكن في الوقت الحالي".

وشدد "أهم شيء بالنسبة لي هو مصلحة الفريق بالكامل وليس كل لاعب على مفرده. الأهم مصلحة الأهلي وأتمنى في جميع الأحوال، الأفضل دائما للاعبين".

هل طلب التعاقد مع حارس مرمى؟ سؤال يُجيب عنه لاسارتي قائلا: "لا. لم نتحدث عن أي أمور خاصة بالانتقالات".

وأشار "لا عن حارس مرمى ولا عن أي لاعب آخر. سنُكمل بالمجموعة التي معنا في الوقت الحالي ولا أحد يعلم، قد يختلف ذلك في المستقبل ولكن الآن لن يحدث أي شيء ولم نتحدث عن أي شيء".

مفاجأة أمام الزمالك؟

هل ستكون هناك مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك؟ في البداية، لم يُعط لاسارتي إجابة واضحة ليقول "مازال الوقت مبكرا لتحديد ذلك".

"يوجد مجموعة كبيرة من لاعبي الأهلي مع المنتخب الأول والأوليمبي ومع منتخبات بلادهم الإفريقية أيضا في الوقت الحالي، ولذلك من الصعب الحديث عن هذا الأمر".

ثم استدرك قائلا وهو يبتسم "ولكن نعم.. قد يكون هناك مفاجأة بالفعل أمام الزمالك".

ولم يرغب لاسارتي في إعطاء أي تفاصيل أخرى عن "المفاجأة" أمام الزمالك.

وعن المباراة بشكل عام، قال لاسارتي: "هي مباراة مهمة وخاصة للغاية بالنسبة لنا بكل تأكيد. من المهم أن تفوز على منافسك التقليدي وتلك هي حماسة كرة القدم".

وأشار "مثل تلك المباريات الحماسية تكون في كل مكان في العالم".

وشدد "ولكن نتيجة المواجهة أمام الزمالك لن تعني أن الدوري انتهى. مازال هناك العديد من المباريات والدوري لن ينتهي إلا في النهاية".

وأكمل حديثه قائلا: "المباراة ستكون حماسية وعلينا اللعب بهدوء وتركيز شديد وسنرى كيف تنتهي المباراة".

وأتم "الفوز لا يعني أننا تُوجنا بالدوري، والهزيمة لا تعني أننا خسرنا اللقب. مازال الدوري مستمرا".

التعلم من مانويل جوزيه

"حركتي مع جوزيه - مسح كتف وصدر مانويل – كانت لكي أحصل على بعض الحظ".

"جوزيه قالها بكل صراحة، فترته كانت رائعة مع الأهلي وكان يمتلك فريقا عظيما يعمل كمجموعة واحدة".

"سعدت للغاية بزيارة جوزيه. أتمنى أن اتقابل معه مجددا لكي أتعلم منه. جوزيه مُعلم وأتمنى أن أكون مثله وتحقيق مثل ما حققه مع الأهلي".

وتطرق لاسارتي للحديث عن "القبلة المعتادة على القلادة التي يرتديها" مشيرا في البداية إلى "لا أعلم لماذا تُلفت تلك الحركة الأنظار دائما".

واستمر "ارتدي قلادتين وليس واحدة. قلادة تحمل صورة والدتي وأخرى تحمل صورة والدي".

وتابع "أرغب في الشعور بأنهم دائما معي ولذلك أحمل القلادتين بشكل مستمر".

مفاجأة جريزمان السعيدة

"كنت أشاهد نهائي كأس العالم وعقب نهاية المباراة مباشرة أرسلت رسالة تهنئة لـ جريزمان".

"توقعت أن يرد علي جريزمان في اليوم التالي أو بعد ذلك بفترة، ولكنه رد على رسالتي بعد 20 دقيقة فقط من نهاية المباراة".

"جريزمان أرسل لي صورته مع كأس العالم بعد 20 دقيقة فقط من فوزه باللقب. تأثرت بشدة مما فعله".

وتابع "تلك الأشياء لا تُشترى بالمال".

اعتراف جريزمان بفضل لاسارتي‎ عليه يأتي من حقيقة أن المدرب الأوروجوياني كان أول من منحه الفرصة موسم 2009-2010 في ريال سوسيداد.

وتألق جريزمان صاحب الـ17 عاما ليحظى بثقة لاسارتي‎ الذي أشركه في 40 مباراة خلال الموسم سجل خلالهم النجم الفرنسي 6 أهداف.

ويحكي النجم الفرنسي عن مدربه السابق، قائلا: "كان علي أن أواجه مدافعا قاسيا في أول مواسمي مع سوسيداد هو البرازيلي ويليجتون لاعب مالاجا، ولكنه قدم لي نصيحة لأشعر بالقوة".

وأوضح "قال لي في حال ضايقك خذ قطعة من عشب الملعب وأرميها على جسمك وقل له تعال لتأكلها، وبالفعل شعرت بأنني أقوى".

وأكمل "لا أقول بأن هذا شيء صحيح، ولكن كان من الجيد لي قوتها أن أمتلك هذا الغضب في الملعب".

وواصل مشيدا به "لقد أخذني تحت جناحه وهو من علمني شرب (المتة)".

ليس جريزمان فقط من حصل على فرصته في الطريق للنجومية مع لاسارتي‎ ، فالمدرب الأوروجوياني هو من منح لويس سواريز فرصته الأولى كلاعب كرة قدم محترف. (طالع تفاصيل أكثر)

وتولى لاسارتي مسؤولية قيادة الأهلي في ديسمبر من العام الماضي.

ولعب الأهلي 16 مباراة تحت قيادة لاسارتي في كل البطولات ونجح في الانتصار في 12 مباراة وتعادل مرة وخسر 3 مرات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر الزمالك.

وفي دوري أبطال إفريقيا، نجح الأهلي في الوصول لربع نهائي البطولة ويستعد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

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