أكد شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأوليمبي استدعائه لعمر ياسين لاعب باريس سان جيرمان لاختباره في المعسكر الحالي للفريق بإسبانيا.

وقال المدرب الأسبق لمنتخب مصر الأول:"استدعينا عدة لاعبين منهم عمر لنختبرهم يوم السبت".

وأضاف في تصريحات لـFilgoal.com "سنقف على مستواهم والمناسب لنا سنضمه إلى المعسكر".

وفاز المنتخب الأوليمبي على نظيره الأمريكي بهدفين دون رد يوم الجمعة في لقاء ودي ويواجه هولندا يوم الثلاثاء.

وتستعد مصر لاستضافة كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما والتي تنطلق في نوفمبر المقبل.

ويتأهل أول 3 فرق بالبطولة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

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