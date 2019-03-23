لاعب ليفربول السابق: تراجع صلاح عوضه آخرون

يرى باتريك بيرجر لاعب ليفربول السابق أن الفريق الإنجليزي لم يتأثر بانخفاض معدل تسجيل محمد صلاح للأهداف لأن زملاء نجم مصر عوضوا ذلك.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال لاعب منتخب التشيك السابق:"إذا كان صلاح لا يسجل بكثرة مثلما فعل في الموسم الماضي يوجد آخرون يستطيعون إحراز الأهداف وهذا بالضبط ما يحتاجه الفريق".

ولم يزر أفضل لاعبي إفريقيا الشباك في آخر 7 مباريات لليفربول الذي يقدم موسما ممتازا ينافس فيه بقوة على لقب الدوري وبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح (26 عاما) 20 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة في 41 مباراة شارك بها في الموسم الحالي مع ليفربول.

ويرى بيرجر، أحد نجوم التشيك التي خسرت نهائي يورو 1996، أن ليفربول يستطيع التتويج باللقبين الكبيرين.

وواصل بيرجر "أعتقد أنهم قادرون بسهولة على الفوز بالدوري ودوري الأبطال أيضا. يحتلون مكانة جيدة الآن في البطولتين. مواجهة بورتو صعبة لكن اللاعبين قادرين على الفوز بها والتأهل للدور نصف النهائي".

واستمر "في الدوري عليهم أن يلعبوا كل مباراة كأنها نهائي ليفوزوا باللقب. لا أرى سببا يمنعهم من الفوز بالبطولتين".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن وصيفه وحامل اللقب مانشستر سيتي لكن للأخير لقاء مؤجل يستطيع به استعادة المركز الأول.

ويخوض ليفربول لقاء صعبا أمام توتنام في الدوري في 31 مارس ثم يلعب ضد ساوثامبتون قبل أن يستضيف بورتو في 9 إبريل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.