بالفيديو – التأثير الأول.. عمار حمدي يصنع وتريزيجيه يسجل والشناوي يتصدى لركلة جزاء النيجر

السبت، 23 مارس 2019 - 19:13

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - مصر - النيجر

نجح عمار حمدي في صناعة الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى النيجر، ليكتب تأثيره الأول مع الفراعنة.

منتخب مصر يواجه النيجر في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا.

عمار حمدي شارك لأول مرة بقميص منتخب مصر، ونجح في صناعة الهدف الأول بعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني.

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واستغل عمار خطأ دفاعيا ليُمرر للمنطلق محمود حسن "تريزيجيه" والأخير يسدد ويهز الشباك بعد دقيقة واحدة من مشاركته كبديل في المباراة.

هدف تريزيجيه هو الثالث له مع الفراعنة تحت قيادة خافيير أجيري.

بعد الهدف مباشرة، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب النيجر بعد تدخل من علي جبر، لينجح أحمد الشناوي في التصدي لها.

سليماني ساكو سدد ركلة الجزاء التي تألق أمامها الشناوي ليحافظ على نظافة شباك منتخب مصر.

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