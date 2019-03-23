الشوالي: الأهلي والزمالك سيتأهلان لنصف النهائي.. وصراعهما يفيد التونسيين

يتوقع عصام الشوالي أيقونة التعليق تأهل الأهلي والزمالك دون عناء إلى الدور نصف النهائي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على الترتيب.

وقال التونسي عبر موقع فووت24:"أرى الزمالك يواجه النجم الساحلي في نصف النهائي وفي الجهة الأخرى الصفاقسي يواجه نهضة بركان. النجم فرصته ستكون جيدة أمام الزمالك المشغول بصراع محلي قوي وأراه يفضل الدوري على البطولة القارية".

وواصل الشوالي "في دوري الأبطال أتوقع تأهل الأهلي ومازيمبي والترجي والوداد للدور نصف النهائي. الأهلي مثل أي فريق مصري يجيد مواجهة أندية إفريقيا السمراء. الترجي قد يستفيد من استنزاف الأهلي لطاقته في دوري الأبطال والدوري المصري. سيواجه صن داونز وبعده الوداد ولديه الصراع المحلي مع الزمالك. الترجي أفضل له ألا يصل الأهلي إلى النهائي".

وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي بينما يلعب الزمالك ضد حسنية أغادير المغربي. ويلعب قطبا مصر لقاء الذهاب في الخارج في 6 و7 إبريل على الترتيب ثم يستضيفان الإياب في 13 و14 من الشهر نفسه.

وخسر الأهلي لقب دوري الأبطال في العام الماضي أمام الترجي رغم فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1 إلا أنه فقد اللقب في رادس بالخسارة بنتيجة 3-صفر.

وصراع الدوري المصري على أشده في ظل تصدر الزمالك بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف ويواجهان بعضهما البعض في قمة مرتقبة في 30 مارس.

وعن توقعه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا قال الشوالي:"يوفنتوس ومانشستر سيتي وبرشلونة وليفربول".

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