يويفا يغرم نيمار

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغريم نيمار نجم باريس سان جيرمان بسبب إهانته لحكم لقاء النادي أمام مانشستر يونايتد في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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وأعلن يويفا في بيان أنه اتخذ إجراءات انضباطية عقب المباراة التي أقيمت في باريس في 6 مارس الماضي.

وبعد كلمات كتبها اللاعب في إنستجرام هاجم بها الاتحاد الأوروبي قرر الأخير تغريم اللاعب البرازيلي وسيمنحه الفرصة للدفاع عن نفسه في جلسة استماع يحدد موعدها لاحقا.

وكتب نيمار عقب اللقاء الذي حسمه يونايتد بنتيجة 3-1 ليطيح بسان جيرمان من البطولة "يويفا اختار 4 أشخاص لا يعرفون شيئا عن كرة القدم لمراجعة الفيديو بالتصوير البطيء.. لمسة اليد تلك لا توجد ببساطة. لمسة يد واليدين خلف الظهر؟ اذهبوا إلى الجحيم".

وكان سان جيرمان على بعد لحظات من الاحتفال بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لكن الحكم احتسب ركلة جزاء للضيوف بعد الاستعانة بالفيديو ليخطف يونايتد مقعدا في دور الـ8.

ويتابع اللاعب البالغ عمره 27 عاما مباريات سان جيرمان من المدرجات منذ 23 يناير الماضي بسبب الإصابة.