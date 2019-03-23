طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر

السبت، 23 مارس 2019 - 11:57

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - مصر - النيجر

يخوض الفراعنة يوم السبت آخر مباريات تصفيات كأس إفريقيا حين يواجهون مضيفهم منتخب النيجر في لقاء ينطلق الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة بي.إن.سبورتس 3 المباراة ويعلق عليها محمد الكواليني.

وتستضيف مصر البطولة التي تنطلق في 21 يونيو وفقدت النيجر آمالها في التأهل للكأس القارية.

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وتلعب مصر وديا يوم الثلاثاء أمام نيجيريا استعداد للبطولة.

وفازت مصر على النيجر بنتيجة 6-صفر في لقاء الذهاب.

منتخب مصر النيجر كأس إفريقيا

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