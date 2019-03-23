طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر

يخوض الفراعنة يوم السبت آخر مباريات تصفيات كأس إفريقيا حين يواجهون مضيفهم منتخب النيجر في لقاء ينطلق الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة بي.إن.سبورتس 3 المباراة ويعلق عليها محمد الكواليني.

وتستضيف مصر البطولة التي تنطلق في 21 يونيو وفقدت النيجر آمالها في التأهل للكأس القارية.

وتلعب مصر وديا يوم الثلاثاء أمام نيجيريا استعداد للبطولة.

وفازت مصر على النيجر بنتيجة 6-صفر في لقاء الذهاب.