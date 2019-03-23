ميسي يغيب أمام المغرب

السبت، 23 مارس 2019 - 10:28

كتب : FilGoal

ميسي

يبدو أن النجم ليونيل ميسي لن يتجه إلى مدينة طنجة التي تستضيف لقاء وديا لمنتخب المغرب أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء بعدما أعلنت الأخيرة إصابة قائدها.

وأشار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى أن ميسي أيقونة برشلونة عانى من إصابة في فخذه خلال لقاء منتخب بلاده يوم الجمعة أمام فنزويلا والذي فازت به الأخيرة بنتيجة 3-1 في مدريد.

لكن الإصابة لن تمنع ميسي من قيادة ناديه في دربي مدينة برشلونة أمام فريق إسبانيول في 30 مارس.

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وارتدى ميسي قميص منتخب ألباسيليسيتي لأول مرة منذ كأس العالم الأخيرة التي ودعتها الأرجنتين من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام فرنسا في لقاء رائع انتهى بنتيجة 4-3.

وغاب ميسي عن لقاءات الفريق الودية منذ ذلك الحين إلى أن شارك أمام فنزويلا وهي المباراة التي تستعد الأرجنتين بها لكوبا أمريكا التي تنطلق في يوليو المقبل بالبرازيل.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الثانية بالبطولة وتواجه كولومبيا وباراجواي وقطر.

ميسي الأرجنتين المغرب

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