ساوثجيت ينهال بالمديح على سترلينج: قائد وقدوة

السبت، 23 مارس 2019 - 14:31

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلينج - إنجلترا

انهال جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بالمديح على لاعبه رحيم سترلينج بعد تألق الأخير أمام التشيك.

رحيم ستيرلينج

النادي : مانشستر سيتي

إنجلترا

الأسود الثلاثة افتتحوا مشوارهم في تصفيات يورو 2020 بالانتصار على ضيفهم بخماسية بيضاء، سجل سترلينج ثلاثية "هاتريك" منها.

وساوثجيت أشاد بلاعبه قائلا بعد المباراة: "إنني أضعه ضمن مجموعة القادة في فريقنا، إنه يظهر دلالات على ذلك".

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وأضاف "رحيم قدوة للاعبين الصغار المنضمون إلينا، ويركز بشكل كبير على تدريباته واستعداداته، وأعتقد أنه يستمتع بالمسؤولية الإضافية على كاهله. كانت حقا ليلة مميزة بالنسبة له".

وتابع "في المباراة رأيت ما كنت أراه طوال أسبوع من سترلينج لذا لست متفاجئا، إنه في لحظة واثقة بالوقت الحالي. سترلينج ناضج ويشعر بالراحة".

وشدد "سعيد للغاية برد فعله الذي قدمه أمام الجماهير لأنه لا يمكننا إخفاء حقيقة أنه قضى بعض اللحظات الصعبة مع المنتخب، ولكنه قلب الطاولة".

وأتم "الفرص التي أنهاها اليوم لم يحتج فيها للكثير من التفكير، الآن هو متعطش لتسجيل الأهداف وأضاف الحافز على أدائه. أظن أنه كان حاسما".

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