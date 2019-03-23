البحث عن بديل مونشي.. أرسنال يفاوض المدير الرياضي السابق لـ برشلونة

أرسنال دخل في مفاوضات مع مونشي من أجل تولي مهمة المدير الرياضي ولكن الأخير قرر العودة إلى إشبيلية، ومن هنا ظهر اسمان مرشحان في الصورة.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ذكرت أن أرسنال يفاوض روبيرت فيرنانديز المدير الرياضي السابق لبرشلونة.

ويرى المدفعجية أن صاحب الـ56 عاما الذي قضى 3 أعوام في منصبه مع البلاوجرانا مناسب لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

فيرنانديز تولى مهمة المدير الرياضي ببرشلونة في يونيو من عام 2015 قبل أن يرحل في صيف العام الماضي مع انتهاء تعاقده.

ولكنه ليس الاسم الوحيد، أندوني زوبازاريتا المدير الرياض الحالي في مارسيليا والسابق لبرشلونة أيضا في الصورة بحسب الصحيفة.

ومنذ رحيل سفين ميسلينتات عن منصبه في النادي اللندني، وأرسنال يبحث عن خليفة له للعمل رفقة المدرب أوناي إيمري.

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