بعد سحق الأرجنتين.. مدرب فنزويلا يستقيل بسبب "تسييس المنتخب"

تعيش فنزويلا وضعا سياسيا معقدا في الأسابيع الماضي، ومنتخب كرة القدم تأثر بشكل مباشر.. رافاييل دوداميل المدير الفني لـ فنزويلا يتقدم باستقالته.

فنزويلا حققت فوزًا وديًا تاريخيًا على الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ملعب واندا متروبوليتانو، وهو الثاني لها على الإطلاق في مواجهة راقصي التانجو. (طالع التفاصيل)

وبعد دقائق من قهر ليو ميسي ورفاقه، خرج دوداميل وأعلن تقدمه باستقالته بسبب "تسييس المنتخب لأغراض سياسية".

دوداميل أبدى غضبه من زيارة أنطونيو إيكاري بوليفار سفير فنزويلا في إسبانيا لمعسكر المنتخب في العاصمة مدريد قبل المباراة: "تحدثت اليوم إلى نائب رئيس الاتحاد الفنزويلي، وأخبرته أن منصبي بات شاغرا".

ويشرح: "قطعنا طريقا موحلًا، قبل أن نختبر موقفا كريهًا اليوم، فقد زارنا سفير فنزويلا في إسبانيا".

ويستفيض: "فوجئنا بالاستخدام القميء لهذه الزيارة في أغراض سياسية، لقد تم تسييس المنتخب".

ويضيف: "عندما أتنحى عن تدريب المنتخب، فإنني لن أخفي اتجاهاتي السياسية. الآن سأجتمع بنائب رئيس الاتحاد وأتحدث معه، لكن موقفي واضح".

فنزويلا ستواجه منتخب كتالونيا وديًا يوم الإثنين المقبل، ودوداميل كشف عن موقفه من إدارة هذه المباراة: "سأتحدث مع رئيس الاتحاد ونائبه، وسأكون حاضرا في مباراة يوم الإثنين".

ماذا يحدث في فنزويلا ولماذا أغضبت الزيارة دوداميل؟

في 23 يناير الماضي، تم تنصيب خوان جوايدو كرئيس للبلاد من قبل القوة المعارضة، تزامنًا مع وجود نيكولاس مادورو في سُدة الحكم.

لينفجر الوضع السياسي في البلاد بسبب وجود رئيسين حاكمين في الوقت عينه.

قبل مباراة الأرجنتين، حضر السفير بوليفار لزيارة معسكر فنزويلا، وهو الذي يمثّل حكومة جوايدو في المملكة الإسبانية.

بوليفار جمع الطاقم الفني واللاعبين، ووجّه رسالته: "كممثل لـ فنزويلا، أتمنى لكم النجاح في مباراة اليوم (الجمعة)".

"El presidente @jguaido ha mostrado su solidaridad a la @SeleVinotinto. Ustedes representan el alma de todos los venezolanos. En nombre de Venezuela quiero desearles el mayor de los éxitos en el juego de hoy" @EcarriB saluda a la selección venezolana #Vinotinto @rafaeldudamel pic.twitter.com/car5o2lNfW — Embajada de Venezuela en España (@DiplomaciaVE_ES) March 22, 2019

دوداميل أفصح عن أنه استقبل زيارة السفير بكثير من الاحترام، تماما كما تعامل مع الدبلوماسيين الآخرين المنتمين لحكومة نيكولاس مادورو.

بعد الزيارة، انتشر فيديو حديث السفير على وسائل التواصل الاجتماعي، والرئيس جوايدو قام بمشاركته عبر حسابه الشخصي، مما أغضب دوداميل الذي يرى أن "المنتخب تم استخدامه لأغراض سياسية".

تصريحات خوانبي

منتخب فنزويلا يضم فردا عبّر عن اتجاهه السياسي بشكل صريح، هو خوانبي أنيور لاعب فريق ويسكا الإسباني، وهو الذي دخل بديلا في الشوط الثاني أمام الأرجنتين.

خوانبي صرّح في فبراير الماضي: "الشعب الفنزويلي الذي خرج للتظاهر يوميا، يبحث عن الأفضل لبلاده، يسعى لديموقراطية يقدر على العيش في كنفها، حيث التمتع بحياة رغيدة، حيث يتوفر الطعام والدواء وكل الاحتياجات الأساسية لدولة مثل فنزويلا القادرة على توفير مثل هذه المتطلبات. نأمل بشدة في تغيير الحكومة في أقرب وقت ممكن".

اللاعب عارَض نظام مادورو بشطل صريح: "عائلتي بأكملها هناك في فنزويلا، والوضع بات حرجا على نحو متزايد".

مضيفا: "يجب أن يدرك العالم ما يحدث في فنزويلا وأن ترحل حكومة مادورو، لقد ذبحوا فنزويلا طوال 20 عاما، أغرقوا دولة تمتلك كل الموارد لتكون بلدا جميلة، وحوّلوها إلى دولة يعيش أناسها في بؤس".

وواصل: "من المحزن رؤية القمص الحاصل في البلاد، من المؤسف أن يُقتَل هؤلاء الشبان لمجرد المطالبة بالتغيير سلميًا. مادورو اشترى غالبية الشرطة والجيش، هذا ليس سرا".

كما خصص هجوما خاصا لـ دييجو مارادونا الذي يدعم نظام مادورو: "مارادونا لا يمتلك أي فكرة عن فنزويلا حتى يتحدث عنها، ندرك لماذا يساند مارادونا نظام مادورو، بسبب المنافع التي ستعود عليه. مارادونا أسوأ مثال يمكن تقديمه لأي لاعب كرة قدم شاب، إنه أكثر شخص مؤسف مَر على عالم كرة القدم".

وأتم: "قلة من الناس في فنزويلا يقدرون على تناول اللحم والدجاج، الأدوية شحيحة للغاية، تصلنا معنوات كثير من إسبانيا والولايات المتحدة، ولكننا نعاني رغم ذلك، من الصعب العيش بهذه الطريقة، آمل أن يتبدّل الوضع".

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