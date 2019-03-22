كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن استمرار خوض مباريات الأهلي والزمالك إفريقيا على استاد برج العرب.

وقال عامر حسين في تصريحات لـFilGoal.com: "مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية ستستمر على استاد برج العرب ولن يتم نقلها".

وأضاف "لا توجد ملاعب في القاهرة من الأساس، يمكنها استضافة مباريات الأهلي والزمالك لأن كل الملاعب مشغولة بسبب كأس الأمم الإفريقية".

عامر حسين أوضح "خطاب الاتحاد الإفريقي فٌهم خطأ. فلقد طلبوا صيانة الملعب وتحسين أرضيته، أو أن يتم نقل المباريات لملعب آخر، وبالتالي فنحن لسنا ملزمون لنقل المباريات لملعب جديد".

وتم "سنلبي طلبات الاتحاد الإفريقي وسنحسن أرضية استاد برج العرب قبل المباريات المقبلة، وبالتالي سيكون جاهزا لمباريات الأهلي والزمالك الإفريقية.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أرسل خطابا لاتحاد الكرة صباح اليوم، طلب فيه استبدال استاد برج العرب بملعب آخر لمباريات الأهلي والزمالك الإفريقية، نظرا لسوء حالية أرضية الملعب. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة ماميلودي صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلتقي الزمالك مع حسنية أغادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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