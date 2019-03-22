ماني: المقارنة طبيعية ومُحرجة مع صلاح.. ولا أتعمد عدم التمرير له

وصف ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال المقارنة بينه وبين محترفنا المصري محمد صلاح بـ"الأمور الطبيعية في كرة القدم".

وقال ماني: "هناك الكثير من المقارنات بيني وبين محمد صلاح".

وأضاف خلال تصريحاته مع موقع الاتحاد السنغالي لكرة القدم "المقارنة طبيعية وتحدث دائما في كرة القدم، ولكنها مُحرجة أيضا. من المُحرج أن اسمع كل تلك الأقاويل دائما".

وواصل "ولكن من حسن الحظ بأننا ثنائي مُحترف. علاقتي مع صلاح جيدة جدا داخل الملعب وخارجه، وهذا هو الأهم".

وتابع "بكل تأكيد لا أتعمد عدم التمرير له. أنا وصلاح محترفان ونلعب في نفس الفريق ومصلحتنا دائما هي مصلحة فريقنا".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهم بالنسبة لنا هو مصلحة ليفربول وهدفنا التتويج بالألقاب وليس النظر للأرقام الفردية".

ماني صاحب الـ 26 عاما يقدم أداءً مميزا للغاية هذا الموسم. سجل 20 هدفا وصنع 4 خلال مشاركته في 38 مباراة هذا الموسم.

محمد صلاح، وعلى الرغم من غيابه عن التسجيل في المباريات الأخيرة، إلا أنه سجل 20 هدفا أيضا وصنع 9 خلال ظهوره في 41 مباراة بقميص الريدز في كل البطولات.

تألق صلاح وماني إلى جانب الصخرة الدفاعية فان دايك، جعل ليفربول ينافس بقوة حتى الآن على لقب الدوري الإنجليزي ويتبادل مع مانشستر سيتي المركز الأول.

ليفربول 76 نقطة من 31 مباراة. مانشستر سيتي 74 نقطة من 30 مباراة.

وفي دوري أبطال أوروبا، تخطى ليفربول عن جدارة واستحقاق عقبة بايرن ميونيخ، ليضرب موعدا مع بورتو في ربع النهائي.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – وليد صلاح يتحدث عما اختلف في الاتحاد.. مشكلة صبري رحيل والقمة

بالفيديو - استعدادا لـ الزمالك.. الأهلي ينتصر على جمهورية شبين بهدفين

الكاف يطلب من اتحاد الكرة تغيير ملعب برج العرب لمباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

تقرير: يوفنتوس يعرض ديبالا ومبلغا مقابل صلاح

من هم الشباب الذين حصلوا على الاستدعاء الدولي للمنتخبات الكبرى وماذا قدموا في الموسم