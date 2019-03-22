بالفيديو - استعدادا لـ الزمالك.. الأهلي ينتصر على جمهورية شبين بهدفين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الانتصار على جمهورية شبين بهدفين نظيفين في لقاء ودي على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

الأهلي واجه ضيفه استعداد لمواجهة الزمالك، وبدأ تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: على لطفى

خط الدفاع: أحمد فتحى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمود وحيد.

خط الوسط: عربى بدر، حسام عاشور، صالح جمعة، إسلام محارب، أحمد الشيخ.

الهجوم: وليد أزارو.

والتهديد الأول من الأحمر جاء عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة التاسعة ولكن الدفاع تصدى لتسديدته.

واستمرت السيطرة الحمراء على الكرة حتى حصل الأهلي ركلة جزاء في الدقيقة 32 انبرى لها صالح جمعة ليودعها على يسار الحارس.

انتهى الشوط الأول عند الدقيقة 40 وبداية الشوط الثاني أجرى المدير الفني مارتن لاسارتي تبديلين إذ شارك باسم علي ومحمد شريف بدلا من العربي بدر وإسلام محارب، وتحول أحمد فتحي للمشاركة في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 42 أتى التهديد الأول منجمهورية شبين إثر عرضية من الجبهة اليمني قابلها مهاجم الفريق برأسية لكن إلى جوار القائم.

أحمد الشيخ ظهر من جديد وأهدر فرصة زيادة النتيجة في الدقيقة 52 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الغندور ببراعة.

وشهدت الدقيقة 60 تبديلات عديدة للأهلي إذ خروج حسام عاشور وياسر إبراهيم ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأحمد الشيخ وصالح جمعة ووليد أزارو، ودخول مروان محسن وحسين الشحات ومصطفى إلياس ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي ويوسف علاء.

ومع الدقيقة 79 نجح محمد شريف في إضافة الهدف الثاني بعد توغل من الناحية اليمنى ليسكنها على يمين الحارس.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم السبت 30 مارس على ملعب برج العرب بالأسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة 17.

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