تولى وليد صلاح الدين منصب مدير الكرة في الاتحاد السكندري مرتين فماذا اختلف في كل ولاية؟ وما هو هدف زعيم الثغر خلال الموسم الجاري؟

كل ذلك يجيب عنه مدير الكرة في الاتحاد السكندري في حواره لـFilGoal.com.

ماذا اختلف في ولايتيه مع الاتحاد

وتحدث وليد صلاح الدين قائلا: "الفارق في الولايتين هو الاستقرار الفني والإداري وتوفير كل عوامل النجاح للفريق".

وأوضح "الآن لدينا ملاعب للتدريب واستقرار مالي ودعم كبير من مجلس الإدارة أما في الولاية الأولى كنا نعاني من عدم توافر ملاعب للتدرب وهذا أحد أبسط عوامل النجاح".

قبل أن يستدرك "التشابه الوحيد في الولايتين هو تولي مسؤولية الفريق في ظروف صعبة ومهدد بالهبوط".

وشدد "لم أتردد للحظة في تولي المهمة مرة أخرى لرد جميل النادي الذي ارتديت قميصه يوما ما وله فضل علي".

ويحتل الاتحاد السكندري حاليا المركز الثامن بـ32 نقطة بعدما خاض 26 مباراة وعن تقييمه للفريق قال: "أرى أننا نسير بشكل جيد خاصة عقب الدعم في الانتقالات الشتوية الأخيرة".

وأكمل "لم نصل بعض للأفضل ولكنه سيأتي مع توالي المباريات وانسجام كل اللاعبين سويا".

وتابع "هناك بعض اللاعبين ظهروا بشكل جيد مثل عمار حمدي والسيد سالم ومانجا وأحمد توفيق وتوني سيلفا لديه المزيد أيضا".

وأردف وليد صلاح الدين "هناك بعض اللاعبين لم تتح لهم فرصة الظهور بشكل جيد حتى الآن بسبب ظهور زملائهم بشكل جيد ولكنني أثق في الجميع".

وأكمل "سننهي الموسم في مركز جيد للغاية أثق في ذلك".

أزمة صبري رحيل

وعن أزمة صبري رحيل وإيقافه قال: "هو بمثابة شقيقي الأصغر وهو لاعب كبير لكن تألق السيد سالم يجعلنا نفكر كثيرا قبل الدفع به".

وواصل "أي لاعب يريد إثبات نفسه خاصة عقب الرحيل عن الأهلي ولكن هناك حدود تحكم الفريق ومن يتخطاها تكون هناك عقوبات وفقا للائحة".

وشدد "اللاعب امتثل للعقوبة وحضر التحقيق ونحن في انتظار نتيجة التحقيق من قبل الشؤون القانونية".

القمة

وعن لقاء القمة في الـ30 من شهر مارس الجاري بين الأهلي والزمالك قال: "ستحدد بنسبة 75% الفائز باللقب".

وبرر "الفريقان يفقدان نقاطا كثيرا خلال الموسم الجاري ومن يفوز بالقمة سيقترب كثيرا من اللقب".

وأتم وليد صلاح الدين حديثه "أتوقع عدم حدوث مفاجآت في التشكيل فقوة الفريقين تتمثل في الثلث الهجومي".

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