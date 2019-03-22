من هم الشباب الذين حصلوا على الاستدعاء الدولي للمنتخبات الكبرى وماذا قدموا في الموسم

نجوم شباب كثيرة تم استدعائهم للانضمام لمنتخبات بلادهم منهم من يحصل لأول مرة ومنهم من انضم من لدقائق قليلة من قبل.

لكن يظل السؤال الأبرز ماذا قدم هؤلاء النجوم خلال الموسم ليحصلوا على فرصة تمثيل منتخبات بلادهم؟

إنجلترا

بين شيلويل

الظهير الأيسر للسيتر سيتي هو أحد الأعمدة الرئيسية للثعالب خلال الموسم الجاري إذ أنه شارك في 29 مع الفريق.

وصنع اللاعب صاحب الـ23 عاما ثلاثة أهداف خلال الموسم الجاري.

ديكلان رايس

يستطيع لاعب وست هام أن يلعب كقلب دفاع وارتكاز كذلك لذا لم يكن من الغريب ضمه لصفوف الأسود الثلاثة.

شارك رايس ذو الـ20 ربيعا مع الهامرز في 32 مباراة في كل البطولات وسجل هدفين وصنع هدفا.

كالوم هودسون أودوي

صاحب الـ18 عاما نجح في دخول الفريق الأول لتشيلسي الموسم الجاري وخاض 19 مباراة مع كتيبة المدرب ماوريسيو ساري.

اللاعب الشاب سجل خمسة أهداف وصنع أربعة ويستطيع اللعب كجناح أو خط وسط مهاجم.

جادون سانشو

الاسم الأبرز في كتيبة المدرب جاريث ساوثجيت لما لا وهو يتألق مع بروسيا دورتموند بل وأصبح هدفا لمانشستر يونايتد مثلما تشير التقارير الصحفية.

صاحب الـ18 عاما الذي يستطيع اللعب كجناح خاض مع أسود الفيستفاليا 35 مباراة في البطولاة وسجل تسعة أهداف وصنع 17 آخرين.

فرنسا

تانجوي ندومبيلي

لاعب خط وسط ليون وصاحب الـ22 هو أحد الأعمدة الرئيسية للفريق الفرنسي خلال الموسم الجاري بعدما ساهم معه في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

شارك ندومبيلي في 39 مباراة مع ليون في كل البطولات وسجل هدفين وصنع سبعة آخرين.

ألمانيا

نيكلاس ستارك

اللاعب صاحب الـ23 عاما القادم من هيرتا برلين حصل على استدعائه الدولي الأول خلال شهر مارس الجاري.

يستطيع ستارك اللعب كقلب دفاع وارتكاز وسط الملعب كذلك.

شارك مع هيرتا برلين في 22 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

ماكسيم إيجيستين

لاعب خط وسط فيردر بريمن يبلغ من العمر 22 عاما ومثل ستارك هذه أول مرة يحصل فيها على الاستدعاء الدولي.

شارك إيجيستين مع بريمن في 29 مباراة وسجل ستة أهداف وصنع خمسة آخرين.

كافي هافيرتز

لاعب باير ليفركوزن يلعب كخط وسط وشارك في 34 مباراة في الموسم الحالي وسجل 13 هدفا وصنع سبعة آخرين.

لا تعد هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها هافيرتز على الاستدعاء الدولي ولكنه لم يشارك سوى لـ67 دقيقة من قبل.

إسبانيا

خايمي ماتا

لا يوجد لاعبين شباب في إسبانيا سيشاركون لأول مرة ولكن هناك خايمي ماتا سيرتدي قميص الماتادور.

اللاعب يبلغ من العمر 30 عاما وهو مهاجم خيتافي وشارك في 29 مباراة مع الفريق في كل البطولات وسجل 15 هدفا وصنع ستة.

إيطاليا

جيانلوكا مانشيني

مدافع أتالانتا يبلغ من العمر 22 عاما وخاض 25 مباراة في الموسم الجاري وسجل ستة أهداف وصنع هدفا.

نيكولو زانيولو

نجم روما الشاب يلعب كجناح وصانع ألعاب خاض مع ذئاب العاصمة الإيطالية 28 مباراة في كل البطولات وسجل خمسة أهداف وصنع هدفين.

مويس كين

لاعب يوفنتوس شارك من قبل مع إيطاليا أمام أمريكا وديا لـ27 دقيقة والآن حصل على استدعائه الثاني للأتزوري.

شارك كين مع البيانكونيري في سبع مباريات في الموسم الجاري وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

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