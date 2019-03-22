تقرير: يوفنتوس يعرض ديبالا ومبلغا مقابل صلاح
الجمعة، 22 مارس 2019 - 14:03
كتب : FilGoal
زعم موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين أن يوفنتوس يريد الحصول على الجوهرة المصرية محمد صلاح من نادي ليفربول.
باولو ديبالا
النادي : يوفنتوس
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وكتبت أن يوفنتوس مستعد للتخلي عن لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا ودفع مبلغ مالي لانتداب نجم الفراعنة.
وأشارت إلى أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لبطل إيطاليا يأمل الحصول على خدمات صلاح الذي أثبت نفسه من قبل في الكالتشيو حين دافع عن ألوان فيورنتينا وروما.
ولم يعد ديبالا من اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدرب ماسيميليانو أليجري بصفة أساسية في كل المباريات، يشارك منذ البداية حينا وفي لقاءات أخرى يدفع به الأخير كبديل.
وبات صلاح من نخبة لاعبي العالم بعد انتقاله لليفربول وتألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي كان هدافه وأفضل لاعبيه في الموسم الماضي.
وشارك الجناح البالغ عمره 26 عاما في 41 مباراة من الموسم الحالي وسجل 20 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.