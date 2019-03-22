بالصور – أبرز القمصان المسربة للموسم الجديد.. شطرنج برشلونة ويوفنتوس أنيق

الجمعة، 22 مارس 2019 - 20:08

كتب : FilGoal

برشلونة

نشر موقع "فوتي هيدلاينز" صورا للعديد من القمصان المسربة للأندية الأوروبية في الموسم الجديد.

وبين برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان نستعرض أبرز القمصان المسربة.

فما هو أكثر قميص أعجبكم؟

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