صورة – منتخب مصر الأوليمبي يظهر بالزي الجديد من "بوما" لأول مرة

ظهر منتخب مصر الأوليمبي مرتديا الزي الجديد من "بوما" لأول مرة خلال ودية أمريكا.

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره الأمريكي في مباراة ودية ضمن معسكر الفراعنة في إسبانيا، استعدادا لتصفيات إفريقيا لأوليمبياد طوكيو 2020.

وشهدت المباراة ظهور منتخب مصر الأوليمبي بالزي الجديد من شركة "بوما" للملابس العالمية.

ويعد هذا هو الزي الذي سيظهر به منتخب مصر الأول أيضا خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقد مع شركة "بوما" لتوريد ملابس المنتخبات الوطنية لكرة القدم من جديد ولأول مرة منذ عام 2010 بعد انتهاء التعاقد السابق مع شركة "أديداس".

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