صورة – منتخب مصر الأوليمبي يظهر بالزي الجديد من "بوما" لأول مرة

الجمعة، 22 مارس 2019 - 18:26

كتب : أحمد العريان

المنتخب الأوليمبي قبل مباراة أمريكا

ظهر منتخب مصر الأوليمبي مرتديا الزي الجديد من "بوما" لأول مرة خلال ودية أمريكا.

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره الأمريكي في مباراة ودية ضمن معسكر الفراعنة في إسبانيا، استعدادا لتصفيات إفريقيا لأوليمبياد طوكيو 2020.

وشهدت المباراة ظهور منتخب مصر الأوليمبي بالزي الجديد من شركة "بوما" للملابس العالمية.

أخبار متعلقة

تشكيل المنتخب الأوليمبي – أحمد ريان يقود الهجوم.. ورمضان أساسي أمام أمريكا مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-3-2019 والقنوات الناقلة.. مصر الأوليمبي وتصفيات إفريقيا وأوروبا الزمالك يوافق على سفر ثنائي الفريق لمعسكر المنتخب الأوليمبي عقب لقاء نصر حسين داي قائمة المنتخب الأوليمبي – 27 لاعبا لوديتي أمريكا وهولندا.. ويوم لاختبار المحترفين "من أجل زيدان جديد"

ويعد هذا هو الزي الذي سيظهر به منتخب مصر الأول أيضا خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقد مع شركة "بوما" لتوريد ملابس المنتخبات الوطنية لكرة القدم من جديد ولأول مرة منذ عام 2010 بعد انتهاء التعاقد السابق مع شركة "أديداس".

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – وليد صلاح يتحدث عما اختلف في الاتحاد.. مشكلة صبري رحيل والقمة

بالفيديو - استعدادا لـ الزمالك.. الأهلي ينتصر على جمهورية شبين بهدفين

الكاف يطلب من اتحاد الكرة تغيير ملعب برج العرب لمباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

تقرير: يوفنتوس يعرض ديبالا ومبلغا مقابل صلاح

من هم الشباب الذين حصلوا على الاستدعاء الدولي للمنتخبات الكبرى وماذا قدموا في الموسم

منتخب مصر منتخب مصر الأوليمبي أمريكا

نرشح لكم

أخر الأخبار

النيران تُحاصر روما.. شجار بالأيدي بين دجيكو والشعراوي وقرار رانييري "يُغضب الفرعون" 24 دقيقة | أوروبا
صورة – منتخب مصر الأوليمبي يظهر بالزي الجديد من "بوما" لأول مرة 25 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: لاعب وسط نابولي أصيب بإنفلونزا الخنازير 26 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول – وليد صلاح يتحدث عما اختلف في الاتحاد.. مشكلة صبري رحيل والقمة 42 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: أتليتكو يستهدف قاهر برشلونة لتعويض قائده 58 دقيقة | أوروبا
مباشر مباراة ودية - مصر (1) أمريكا (0) ريان والأووول للفراعنة ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك