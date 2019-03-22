تقرير: لاعب وسط نابولي أصيب بإنفلونزا الخنازير

الجمعة، 22 مارس 2019 - 18:25

كتب : FilGoal

فابيان رويز - نابولي

مشاكل في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة، كانت أسباب كافية لابتعاد فابيان رويز لاعب نابولي عن معسكر منتخب إسبانيا، قبل أن تصدر تقارير أكثر خطورة.

صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية ذكرت أن رويز عانى في الواقع من إنفلونزا الخنازير، الأمر الذي دفعه لملازمة المستشفى قبل أن يغادر يوم الخميس.

اللاعب الإسباني نشر رسالة طمأنة عبر حسابه على تويتر"، أثناء تواجده في المستشفى.

أخبار متعلقة

تقرير: أتليتكو يستهدف قاهر برشلونة لتعويض قائده من هم الشباب الذين حصلوا على الاستدعاء الدولي للمنتخبات الكبرى وماذا قدموا في الموسم كورتوا: أنا من أفضل حراس العالم.. لن ينجحوا في اغتيالي حوار – بيل: توتنام لن يحب ذلك لكن اعتدت مشاهدة أرسنال.. ولم تكن هناك مشكلة مع رونالدو

مرض رويز تسبب في غيابه عن فوز نابولي على أودينيزي بأربعة أهداف مقابل هدفين يوم الأحد الماضي.

كما فوّت عليه فرصة الظهور الدولي الأول بقميص منتخب إسبانيا، إذ استدعاه لويس إنريكي قبل أن يتم استبعاده.

ورغم تعافي رويز من أعراض المرض، لكن صحيفة "إل ماتينو" حذّرت من انتشار العدوى بين أفراد فريق نابولي.

فابيان (22 عاما) انتقل إلى نابولي مطلع الموسم الجاري، قادما من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو، وخاض معه 28 مباراة، مسجلا 5 أهداف.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – وليد صلاح يتحدث عما اختلف في الاتحاد.. مشكلة صبري رحيل والقمة

بالفيديو - استعدادا لـ الزمالك.. الأهلي ينتصر على جمهورية شبين بهدفين

الكاف يطلب من اتحاد الكرة تغيير ملعب برج العرب لمباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

تقرير: يوفنتوس يعرض ديبالا ومبلغا مقابل صلاح

من هم الشباب الذين حصلوا على الاستدعاء الدولي للمنتخبات الكبرى وماذا قدموا في الموسم

فابيان رويز نابولي

نرشح لكم

أخر الأخبار

للعام السابع على التوالي.. ريال مدريد يشارك في الكأس الدولية للأبطال 12 دقيقة | أوروبا
مؤتمر إنريكي – عن استدعاء 41 لاعبا وإصابة أسينسيو و"نطح الحائط برأسه" 40 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – تصفيات أمم إفريقيا.. أنجولا تهزم بوتسوانا وترافق موريتانيا إلى مصر ساعة | إفريقيا
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: لا دخل لنا بملاعب الأندية في إفريقيا.. سيحددونها بمعاونة الأمن ساعة | إفريقيا
بعد غياب 265 يوما.. رونالدو يظهر في تشكيلة البرتغال أمام أوكرانيا ساعة | أوروبا
شوقي غريب: فضلت إراحة لاعبي الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة.. ولهذا السبب نواجه أمريكا وهولندا ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك