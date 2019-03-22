تقرير: لاعب وسط نابولي أصيب بإنفلونزا الخنازير

مشاكل في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة، كانت أسباب كافية لابتعاد فابيان رويز لاعب نابولي عن معسكر منتخب إسبانيا، قبل أن تصدر تقارير أكثر خطورة.

صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية ذكرت أن رويز عانى في الواقع من إنفلونزا الخنازير، الأمر الذي دفعه لملازمة المستشفى قبل أن يغادر يوم الخميس.

اللاعب الإسباني نشر رسالة طمأنة عبر حسابه على تويتر"، أثناء تواجده في المستشفى.

Siempre mirando el lado positivo💪 Sempre vedere la parte positiva💪 pic.twitter.com/5sFpG78z9U — Fabian Ruiz (@FabianRP52) March 19, 2019

مرض رويز تسبب في غيابه عن فوز نابولي على أودينيزي بأربعة أهداف مقابل هدفين يوم الأحد الماضي.

كما فوّت عليه فرصة الظهور الدولي الأول بقميص منتخب إسبانيا، إذ استدعاه لويس إنريكي قبل أن يتم استبعاده.

ورغم تعافي رويز من أعراض المرض، لكن صحيفة "إل ماتينو" حذّرت من انتشار العدوى بين أفراد فريق نابولي.

فابيان (22 عاما) انتقل إلى نابولي مطلع الموسم الجاري، قادما من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو، وخاض معه 28 مباراة، مسجلا 5 أهداف.

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