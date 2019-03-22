تقرير: أتليتكو يستهدف قاهر برشلونة لتعويض قائده

الجمعة، 22 مارس 2019 - 17:53

كتب : FilGoal

كوستاس مانولاس - روما

خروج دييجو جودين من أتليتكو مدريد بات وشيكا، وإدارة النادي الإسباني استهدفت بالفعل البديل القادر على تعويضه.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي ذكر أن أتليتكو مدريد مهتم بالتعاقد مع كوستاس مانولاس مدافع روما.

اللاعب اليوناني يمتد عقده مع روما حتى 2022، بشرط جزائي يبلغ 36 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يقدر أتليتكو على تحمُله.

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راتب مانولاس السنوي يبلغ 3 ملايين يورو، ولذا لن يشكّل عائقا في طريق أتليتكو لانتداب مانولاس.

الخطوة إن تمت ستكون تعويضا لرحيل دييجو جودين قائد أتليتكو الذي ينتهي عقده نهاية الموسم، وسيرحل إلى إنتر ميلان في صفقة انتقال حر بحسب العديد من التقارير.

أما الصعوبة التي ستواجه أتليتكو مدريد، فهي المنافسة مع الأندية الأخرى الراغبة في استقدام مانولاس.

مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، هما منافسان محتملان لـ أتليتكو في الصراع على ضم مانولاس بالصيف المقبل.

مانولاس (27 عاما) يمتلك 39 مباراة دولية مع منتخب اليونان، وانتقل إلى روما عام 2014 قادما من أوليمبياكوس مقابل 15 مليون يورو.

ليخوض مع الذئاب من وقتها 200 مباراة، مسجلا 8 أهداف، أشهرها وأكثرها قيمة ذلك الذي أقصى برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 يوم الانتصار 3-0.

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