قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق لن يلحق بلقاء القمة أمام الزمالك.

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "حمدي فتحي لن يلحق بالقمة فهو لم يستطع الشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرا".

ويعاني حمدي فتحي من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها أمام بتروجيت.

وعن وليد سليمان قال: "خلال ثلاثة أيام سيتحدد موقفه النهائي من المشاركة في المباراة من عدمها".

وكان مصدر في الأهلي كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن صعوبة لحاق حمدي فتحي ووليد سليمان وعمرو جمال بلقاء القمة.

يذكر أن الأهلي سيفتقد لجهود لاعبه كريم وليد "نيدفيد" خلال القمة أيضا.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في الـ30 من شهر مارس الجاري في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 17 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.

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