كورتوا: أنا من أفضل حراس العالم.. لن ينجحوا في اغتيالي

ظهر تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا بكثير من الثقة، مباشرة بعد خطأه القاتل أمام روسيا في تصفيات يورو 2020.

بلجيكا افتتحت مشوارها في تصفيات يورو 2020 بالفوز على روسيا 3-1 مساء الخميس على ملعب هيسيل، مما أنقذ حارس مرمى ريال مدريد الذي تسبب في هدف الضيوف الوحيد. (طالع التفاصيل)

وصرّح كورتوا بعد المباراة متحدثا عن هدف دينيس تشيريشيف: "تعرضت لدفعة بسيطة من المهاجم الروسي، ولذا لم أتحل بالقوة الكافية لإبعاد الكرة إلى أبعد نقطة".

مضيفا: "ارتكبت خطأ بسيطا، ولكن هذه هي حياة حراس المرمى، بعدها حافظت على هدوئي وظهرت بمستواي المعتاد".

واختتم بكثير من الثقة: "لا أزال أعتبر نفسي من أفضل حراس العالم، الصحافة الإسبانية تريد قتلي، ولكني قوي للغاية وأتحلى بهدوء كبير، ألعب جيدا وأتدرب جيدا".

وكان كورتوا قد غرّد مباشرة بعد المباراة: "دائما نتعلم من أخطائنا. سعداء للغاية بحصولنا على 3 نقاط وبالروح القتالية التي لعبنا بها. شكرا للجمهور، الوجهة قبرص".

On apprend toujours de ses erreurs. Très content avec les 3 points et notre super esprit d'équipe. Merci aux supporters! Direction Chypre. #comeonbelgium Uit fouten blijven we leren. Blij met de 3 punten en de fantastische team spirit. Bedankt fans! Op naar Cyprus. #comeonbelgium pic.twitter.com/ayo0QPjkBA — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) March 22, 2019

كورتوا (26 عاما) خاض مباراته الدولية رقم 71 مع منتخب بلجيكا، لكنه لا يعيش أفضل فترات مسيرته منذ انتقاله إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري قادما من تشيلسي.

الحارس صاحب الـ199 سم نال انتقادات شرسة من الصحافة الإسبانية بعد أن استحوذ على مركز كيلور نافاس الذي عاد لحراسة مرمى ريال مدريد مع عودة زين الدين زيدان.

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