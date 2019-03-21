بالفيديو – بداية التصفيات.. هازارد يقود بلجيكا للانتصار على روسيا

قاد إيدين هازارد نجم تشيلسي منتخب بلاده بلجيكا للانتصار على روسيا بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

وتقام بطولة أمم أوروبا 2020 في 12 دولة أوروبية مختلفة في الفترة ما بين شهر يونيو وشهر يوليو من العام المقبل.

وانطلقت مرحلة التصفيات المؤهلة للبطولة، اليوم الخميس ونجح المنتخب البلجيكي في الانتصار على أرضه ووسط جماهيره أمام روسيا.

يوري تيليمانس افتتح التسجيل أولا لصالح منتخب بلجيكا في الدقيقة 14 من تسديدة متقنة من عند حدود منطقة الجزاء.

بعدها مباشرة، ومن خطأ قاتل لتيبو كورتوا أدرك المنتخب الروسي التعادل عن طريق دينيس تشيرشيف.

وتباطأ كورتوا في إخراج الكرة، ليستغل ذلك تشيرشيف ويهز الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، سجل هازارد الهدف الثاني لمنتخب بلاده من علامة الجزاء، قبل أن يؤمن انتصار منتخب بلاده بهدف ثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88.

وحصد المنتخب البلجيكي أول ثلاث نقاط له في مجموعته ليتساوى مع منتخبي قبرص وكازاخستان.

منتخب كازاخستان فجر المفاجأة الأولى في التصفيات بعدما نجح في الانتصار على منتخب اسكتلندا بثلاثية مقابل لا شيء.

وفي إطار نفس المجموعة فاز المنتخب القبرصي على سان مارينو بخماسية مقابل لا شيء.

المنتخب القبرص اعتلى صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن كازاخستان وبلجيكا.

ويتأهل الأول والثاني من المجموعات العشرة بالتصفيات، على أن يتبقى أربعة مقاعد يتم تخصيصها للمستويات الأربعة من دوري الأمم الأوروبية بواقع مقعد لكل مستوى "حسب نتائج التصفيات".

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