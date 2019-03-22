بالفيديو – محمود متولي: لم أوقع للأهلي.. ولن أقوم بأي شيء من خلف الإسماعيلي

الجمعة، 22 مارس 2019 - 00:12

كتب : FilGoal

محمود متولي

قال محمود متولي مدافع الإسماعيلي إنه لم يوقع على أي عقود تجعله ينتقل إلى صفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمود متولي

النادي : الإسماعيلي

وتحدث متولي لقناة "أون سبورت" قائلا: "لن أقول أي شيء أنا أركز في الملعب فقط ولا أريد الحديث عن أي شيء الآن".

وشدد "حتى مع مسؤولي الإسماعيلي أنا أغلقت باب الحديث حول أي شيء يخص التعاقد".

أخبار متعلقة

مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: أصبحنا أكثر تركيزا بعد الخروج من إفريقيا 9 قرارات من مجلس إدارة الأهلي.. "التحول لـ ناد رقمي" قصة انتصار بـ17-0 في الدرجة الرابعة.. أزمة واتهام بالتلاعب في لقاء حسم الصعود

وأضاف مدافع الدراويش "أنا لم أوقع على أي شيء مع أي شخص وأحترم الإسماعيلي كثيرا وأعي قيمته ولن أقوم بأي شيء من خلف النادي".

ويرتبط متولي بتعاقد مع الإسماعيلي يمتد حتى صيف عام 2021.

وشارك متولي خلال الموسم الجاري مع الإسماعيلي في 18 مباراة سجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي هدف.

طالع أيضا

ماذا قال مدرب الأهلي عن صفقة برشلونة المنتظرة وجوهرة ريال مدريد

حوار - محمد شريف: وصلنا لما نريده في الأهلي

رسميا - الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة رونالدو

صلاح في قائمة أشهر 30 رياضيا حول العالم

ماريا.. أم البطل التي كادت تقتله

محمود متولي الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-3-2019 والقنوات الناقلة.. مصر الأوليمبي وتصفيات إفريقيا وأوروبا ساعة | أوروبا
بالفيديو – بداية التصفيات.. بولندا تهزم النمسا بهدف بيونتك ساعة | أوروبا
بالفيديو – محمود متولي: لم أوقع للأهلي.. ولن أقوم بأي شيء من خلف الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: أصبحنا أكثر تركيزا بعد الخروج من إفريقيا 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو بداية التصفيات – كرواتيا تنتصر بصعوبة على أذريبيجان.. وسلوفاكيا تُسقط المجر 2 ساعة | أوروبا
بالفيديو – بداية التصفيات.. ديباي يتلألأ في انتصار هولندا على بيلاروسيا برباعية 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك