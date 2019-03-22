بالفيديو – محمود متولي: لم أوقع للأهلي.. ولن أقوم بأي شيء من خلف الإسماعيلي

قال محمود متولي مدافع الإسماعيلي إنه لم يوقع على أي عقود تجعله ينتقل إلى صفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمود متولي النادي : الإسماعيلي

وتحدث متولي لقناة "أون سبورت" قائلا: "لن أقول أي شيء أنا أركز في الملعب فقط ولا أريد الحديث عن أي شيء الآن".

وشدد "حتى مع مسؤولي الإسماعيلي أنا أغلقت باب الحديث حول أي شيء يخص التعاقد".

وأضاف مدافع الدراويش "أنا لم أوقع على أي شيء مع أي شخص وأحترم الإسماعيلي كثيرا وأعي قيمته ولن أقوم بأي شيء من خلف النادي".

ويرتبط متولي بتعاقد مع الإسماعيلي يمتد حتى صيف عام 2021.

وشارك متولي خلال الموسم الجاري مع الإسماعيلي في 18 مباراة سجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي هدف.

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