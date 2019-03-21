صلاح في قائمة أشهر 30 رياضيا حول العالم

الخميس، 21 مارس 2019 - 17:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - غلاف مجلة GQ

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في قائمة أشهر 100 رياضي حول العالم، حسب شبكة ESPN الأمريكية.

وحل صلاح في المركز الـ30 بين قائمة الأكثر شهرة.

وكتبت الشبكة الأمريكية عن صلاح "سجل مهاجم مصر العديد من الأهداف التي لا تنسى لفريق ليفربول، لكن اللحظة التي لن ينساها المشجعون هي التي أسقط فيها سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا مايو الماضي، لقد ترك الملعب باكيا بسبب إصابة في الكتف، لتتقلص فرص فريقه في التتويج بالبطولة وتنخفض آمال منتخب مصر في المونديال".

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الدولي المصري كان اللاعب الوحيد من صفوف ليفربول في القائمة.

ويتواجد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في المركز الأول، ويليه ليبرون جيمس نجم كرة السلة، ثم ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.

نيمار مهاجم باريس سان جيرمان حل في المركز الرابع، بينما تواجد نجمي التنس روجيه فيدرير ورافائيل نادال في المركزين السادس والثامن.

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