يرى أحمد قناوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي أن فريقه أصبح أكثر تركيزا بعد الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب الإسماعيلي: "بكل تأكيد كنا نتمنى الاستمرار في البطولة حتى آخر وقت، ولكن ظروف عديدة منها الإجهاد ساهمت في خروج الفريق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الإجهاد سيصبح أقل الآن على اللاعبين بعد الخروج من البطولة. كثرة المباريات بين البطولات المختلفة كانت تتسبب في الإجهاد".

وتابع "نحمل هدفا وسنعمل على تحقيقه. هدفنا هو تحسين وضع الإسماعيلي في جدول الدوري".

وأشار مدرب الإسماعيلي إلى أن فريقه استئناف تدريباته اليوم الخميس بمران خاص لمجموعة المستبعدين من أجل زيادة اللياقة البدنية لديهم.

ومن المنتظر أن يلعب الإسماعيلي مباراة ودية أمام طلائع الجيش يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 21 مباراة.

طالع أيضا

ماذا قال مدرب الأهلي عن صفقة برشلونة المنتظرة وجوهرة ريال مدريد

حوار - محمد شريف: وصلنا لما نريده في الأهلي

رسميا - الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة رونالدو

صلاح في قائمة أشهر 30 رياضيا حول العالم

ماريا.. أم البطل التي كادت تقتله