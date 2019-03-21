مدرب صربيا عن نجمه: لوكا يوفيتش يقدر على اللعب لـ برشلونة

تحدث ملادن كرستاييتش المدير الفني لمنتخب صربيا عن نجمه لوكا يوفيتش مهاجم المنتخب واينتراخت فرانكفورت الألماني، مشيدا بإمكانياته.

وقال مدرب صربيا ردا على سؤال يخص ارتباط لوكا يوفيتش بالانتقال لـ برشلونة: "أنا لست وكيلا للاعب ولذلك لا أعرف حقيقة هذا الأمر".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء صربيا الودي أمام ألمانيا قائلا: "يوفيتش يمتلك قدرات رائعة. هو يقدر على اللعب لفريق مثل برشلونة".

منتخب صربيا تعادل مع منتخب ألمانيا بهدف لكل منتخب وديا يوم الأربعاء، بهدف عن طريق لوكا يوفيتش.

وأشار مدرب صربيا "لوكا يوفيتش لعب بشكل مميز للغاية أمام ألمانيا وأظهر كل إمكانياته".

يوفيتش صاحب الـ 21 عاما انتقل على سبيل الإعارة من فريق بنفيكا البرتغالي إلى فرانكفورت في 2017.

وتنتهي إعارة المهاجم الصربي لـ فرانكفورت في صيف 2019.

وارتبط اسم لوكا يوفيتش بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أدائه اللافت للنظر في الدوري الألماني.

وسجل لوكا 22 هدفا هذا الموسم بقميص فرانكفورت وصنع 7 أهداف خلال ظهوره في 36 مباراة.

منذ انضمامه للفريق الألماني، وشارك لوكا في 63 مباراة في كل المسابقات ونجح في تسجيل 31 هدفا وصناعة 9.

تألق لوكا يوفيتش ساهم في منافسة فرانكفورت على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. الفريق يحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة بفارق نقطة عن الرابع مونشنجلادباخ و3 نقاط عن الثالث ليبزيج.

وفي الدوري الأوروبي، وصل فرانكفورت لربع نهائي المسابقة بفضل أداء لوكا الذي أقصى إنتر من البطولة في دور الـ 16 ويستعد لمواجهة بنفيكا.

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