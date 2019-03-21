فرجاني ساسي يلتحق بتدريبات تونس.. ومران خفيف لإزالة إرهاقه

ألتحق الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك بتدريبات منتخب تونس استعدادا لمواجهة إي سواتيني في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

منتخب تونس يواجه إي سواتيني يوم الجمعة في الثامنة والربع ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة العاشرة التي تشهد تواجد منتخب مصر والنيجر أيضا في تصفيات إفريقيا المؤهلة للبطولة.

واكتفى فرجاني ساسي بمران خفيف لإزالة الإرهاق وذلك بعد مشاركته مع الزمالك أمام المقاولون العرب يوم الأربعاء.

وأنهى المنتخب التونسي كامل استعداداته لمواجهة إي سواتيني من خلال حصة تدريبية استمرت لقرابة الساعة إلى جانب تدريبات خاصة على الكرات الثابتة.

وضمن المنتخب التونسي وصوله بالفعل لبطولة أمم إفريقيا التي ستقام في مصر.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا 2019 في 21 يونيو من العام الجاري.

وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا من أصل 18 صوتا، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

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