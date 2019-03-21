وكيله: ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ميلان سكرينيار

زعم ميتهات هاليس وكيل ميلان سكرينيار مدافع إنتر، برغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب.

هاليس يعد شريكا في شركة Star & Friends التي تُمثل مدافع إنتر سكرينيار.

وتحدث هاليس قائلا: "ريال مدريد يرغب في التعاقد مع سكرينيار".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة AS الإسبانية "ليس ريال مدريد فقط، بل برشلونة أيضا يرغب في التعاقد مع اللاعب".

وواصل " مينو رايولا حاول الحصول على سكرينيار ليصبح هو وكيله في وقت سابق، ولكنه ينتمي لشركاتنا".

وتابع "إنتر دفع 28 مليون يورو لضم سكرينيار من سامبدوريا وبعدها بـ 6 أشهر فقط، رغب مانشستر سيتي في ضمه وعرض مبلغ 55 مليون يورو".

وأتم "الآن سعر اللاعب أصبح يقترب من 100 مليون يورو".

ميلان سكرينيار صاحب الـ 24 عاما انضم إلى إنتر في 2017.

ولعب سكرينيار 36 مباراة هذا الموسم بقميص إنتر، وينتهي عقده في 2022.

وفي حفل الأفضل في سلوفاكيا لعام 2018، جاء سكرينيار في المركز الثاني خلف مارك هامشيك.

منذ انضمامه للفريق الإيطالي، لعب سكرينيار 76 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف والصناعة مرة.

صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت في وقت سابق وجود رغبة لدى رفائيل فاران للرحيل من ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

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