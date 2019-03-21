مدافع سيتي السابق: لا يوجد أي لاعب في ليفربول يستطيع التواجد في فريقنا

يؤمن جوليان ليسكوت مدافع مانشستر سيتي السابق أنه لا يوجد أي لاعب في صفوف ليفربول يستطيع التواجد في تشكيل فريق المدرب بيب جوارديولا.

وتحدث ليسكوت لصحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية قائلا: "جوارديولا ويورجن كلوب مدرب ليفربول سيكونا سعداء بفريقيهما إذ أن اللاعبين يظهرون بالشكل المطلوب".

وتابع "لست واثقا إنني أستطيع ضم أي لاعب من ليفربول لتشكيل مانشستر سيتي الحالي، لكن من المنقطي أن نقول أن الفريقين يمتلكان تشكيلتان عظيمتان".

وأضاف "من ناحية مشجع لمانشستر سيتي فأنا منبهر بأداء إيمريك لابورتي خلال الموسم الجاري الذي يقدم أداء مشابها لفيرجيل فان دايك في ليفربول".

وبسؤاله عن رأيه في الترشيحات المنتشرة حول إعطاء فان دايك لقب لاعب العام في إنجلترا قال: "أعتقد أن الأمر لا ينبغي تحديده دون الفوز ببطولة".

وتابع "يجب أن يكون رحيم سترلينج أو سيرجيو أجويرو إن فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري".

وأكمل المدافع الإنجليزي السابق "إن فاز ليفربول بالدوري فسيكون الاختيار بين فان دايك وأليسون حارس المرمى لأن قوة ليفربول الدفاعية هي ما قادته للقب".

وأتم "أعتقد أن النجاح ينبغي قياسه فقط على اللاعبين الذين حققوا أهدافهم".

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