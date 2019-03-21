بالفيديو – تحت أنظار فان مارفيك.. الإمارات تهزم السعودية وديا

الخميس، 21 مارس 2019 - 17:55

كتب : FilGoal

علي مبخوت أمام السعودية

في حضور بيرت فان مارفيك ولكن ليس تحت قيادته، تفوز الإمارات على السعودية بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية.

فاز منتخب الإمارات على ضيفه السعودي بهدفين مقابل هدف، في لقاء ودي على ملعب آل نهيان في الإمارات. سجل بندر الأحبابي وعلي مبخوت لأصحاب الأرض، وعبد الفتاح أدم للضيوف.

تقدم المنتخب السعودي بهدف أول في الدقيقة الـ17 عن طريق عبد الفتاح أدم. ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء، وأبعدها سهيل النوبي بشكل خاطئ، لتصل الكرة إلى أدم الذي استلمها وسدد في المرمى مسجلا الهدف الأول.

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وكاد علي مبخوت يدرك التعادل للإمارات في الدقيقة الـ26 بتصويبة على الطائر، لكن كرته ارتطمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم السعودية بهدف.

الشوط الثاني

في شوط المباراة الثاني، كادت الإمارات تتعادل مجددا في الدقيقة الـ50 بعد عرضية من بندر الأحبابي، قابلها علي مبخوب بلمسة رائعة بالقدم اليسرى لكن تصدى لها مصطفى ملائكة حارس المنتخب السعودي.

وفي الدقيقة الـ54 جاء هدف التعادل للإمارات. عرضية أرضية من جهة اليمين لكن شتتها دفاع السعودية فقابلها بندر الأحبابي بتسديدة مباشرة في المرمى مسجلا التعادل.

وواصل الإماراتيون الضغط، فأضاف علي مبخوت هدفا ثانيا في الدقيقة الـ62. عرضية من خلفان مبارك، قابلها مبخوت برأسية رائعة سكنت شباك مصطفى ملائكة، لينتهي اللقاء بفوز الإمارات بهدفين مقابل هدف.

المباراة شهدت حضور فان مارفيك مدرب الإمارات الجديد، ومدرب السعودية الأسبق، ولكنه حضر اللقاء في المدرجات. من جهة أخرى، قاد بندر الأحبابي منتخب السعودية مؤقتا في انتظار التعاقد مع مدرب جديد خلفا لخوان أنطونيو بيتزي المدرب السابق.

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