بعد فعل مشين.. تقليص عقوبة لاعب أردني من 6 سنوات إلى 5 مباريات فقط

قلص الاتحاد الأردني لكرة القدم عقوبة عدي زهران لاعب الفيصلي الأردني من الإيقاف 6 سنوات إلى 5 مباريات فقط.

الاتحاد الأردني أعلن قبل أيام إيقاف اللاعب لست سنوات بسبب تصرفه المشين بالكشف عن مؤخرته عقب لقاء الدربي ضد الوحدات.

وذكر نادي الفيصلي يوم الخميس أن لجنة الإستئناف اجتمعت للنظر في الإستئناف المقدم من نادي الفيصلي حيث كانت أبرز القرارات تخفيض عقوبة اللاعب عدي زهران من 6 سنوات إلى 5 مباريات.

وأفاد بأنه تم تخفيض عقوبة حرمان الجماهير كاملة إلى حرمان 25% من سعة المدرجات في مباراتنا القادمة على ملعبنا.

|| تخفيض عقوبة عدي زهران || إجتمعت لجنة الإستئناف للنظر في الإستئناف المقدم من النادي #الفيصلي حيث كانت أبرز القرارات تخفيض عقوبة اللاعب #عدي_زهران من 6 سنوات إلى 5 مباريات، و تخفيض عقوبة حرمان الجماهير كاملة إلى حرمان 25% من سعة المدرجات في مباراتنا القادمة على ملعبنا. — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) March 21, 2019

إيقاف عدي زهران أشعل النار في الشارع الأردني الكروي الأسبوع الماضي، فقد تظاهرت جماهير الفيصلي وقطعت الطريق بأحد أهم شوارع العاصمة عمان مما استوجب تدخل قوات الشرطة.

اللاعب اعتذر للجماهير عقب اللقاء مؤكدا أنه لم يكن في وعيه حين قام بذلك.

نادي الفيصلي استبعد زاهرن من الفريق لمدة شهر، وتم خصم 3 أشهر من راتبه، كما حرم من الحصول على مكافأة الفوز على الوحدات في لقاء الدربي.

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