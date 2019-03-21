قائد ليفربول: وضعنا في المنافسة على لقب الدوري رائع.. والأمر بأيدينا الآن

يتمنى جوردن هندرسون قائد ليفربول التتويج بالألقاب قريبا، بعد أن خاض تجربة الوصول للنهائيات أكثر من مرة.

ومنذ الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع الريدز في عام 2012، احتل اللاعب وصافة المسابقة نفسها، وكذلك الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال هندرسون حول تأثير تجاربه السابقة على فرصته الجديدة بالتتويج بالدوري الإنجليزي "هذا يمنحك حافزاً أكبر للاستمرار. الرغبة تكون دائماً في الفوز بالبطولة وتخطي المرحلة النهائية".

وأضاف "لقد خضت الكثير من النهائيات، ولكن لم أتمكن من الفوز بالبطولات، وهذه هي الخطوة التالية".

ويعد هندرسون قريباً من لقب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر ليفربول جدول الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي خاض مباراة أقل، وذلك قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

وواصل "أنت تريد دائماً أن تستمر وتربح. أمر مخيب للآمال أننا لم نحقق الفوز. هذا يمنحك دافع أكثر بكثير للعودة وتريد وضعها في نصابها الصحيح".

وأتم "نريد كلاعبين ومشجعين الفوز بلقب الدوري. عندما تلعب مع ليفربول هناك دائماً ضغوطات. هذا هو السبب وراء رغبتك في الذهاب إلى النهائيات والتتويج. لقد وضعنا أنفسنا في وضع رائع للتنافس. الآن الأمر يعود لنا".

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