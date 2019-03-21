تقرير: بايرن توصل لاتفاق مع لوكاس هيرنانديز لمدة 5 سنوات

توصل بايرن ميونيخ الألماني لاتفاق مع لوكاس هيرنانديز لاعب أتليتكو مدريد بحسب تقرير لإذاعة مونت كارلو الفرنسية.

لوكاس هيرنانديز النادي : أتليتكو مدريد بايرن ميونيخ

الفريق البافاري وضع الدولي الفرنسي نصب عينيه من أجل تدعيم صفوفه في يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم لتتأجل الأمور مع الروخيبلانكوس.

ولكن رغبة بايرن القوية في دعم صفوفه بعد الإخفاق الأوروبي وتوديع دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول لأول مرة منذ 10 سنوات دفعته للدخول بقوة في سوق الانتقالات.

راديو مونت كارلو ذكر أن هيرنانديز توصل لاتفاق مع النادي الألماني حول البنود الشخصية وسيدفع بايرن 80 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو مقابل ضمه لمدة 5 سنوات.

هيرنانديز لعب 110 مباراة تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني وحقق بطولتي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي.

الظهير الأيسر القادر على اللعب كقلب دفاع أيضا توج بمونديال 2018 مع المنتخب الفرنسي، وحال انضمامه سيجاور مواطنه بينجامين بافار الذي سينضم لبايرن الموسم المقبل قادما من شتوتجارت.

ما الذي يدور في أروقة النادي البافاري؟

إخفاق لم يحدث منذ سنوات طويلة بخروج بايرن ميونيخ من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول ما أثار غضب جماهير الفريق بسبب تراجع النتائج والمستوى في الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية تصريحات أولي هونيس رئيس النادي خلال أحد المؤتمرات في ميونيخ، والذي أكد خلالها أن ناديه رصد مبالغ ضخمة لصفقات الصيف.

وكشفت الصحيفة عن أن هونيس رصد مبلغ 200 مليون يورو لصفقات الصيف في بايرن ميونيخ من أجل تدعيم الفريق بقوة للعودة للمنافسة على جميع البطولات.

بايرن بالفعل أنهى الصفقة الأولى له وهي التعاقد مع بينجامين بافار ظهير أيمن منتخب فرنسا وشتوتجارت الألماني ليكون أولى صفقات الفريق الصيفية.

كذلك سيدخل بايرن بقوة في صفقات أخرى لتدعيم فريقه مثل لوكاس هيرنانديز ظهير أيسر أتليتكو مدريد و كاي هافرتز لاعب وسط باير ليفركوزن وكالوم هودسون أودوي مهاجم تشيلسي ونيكولاس بيب جناح ليل الفرنسي وغيرهم من اللاعبين.

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